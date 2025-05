Reiseveranstalter: Wo kann man am besten Urlaub buchen?

Es gibt ca. 20 verschiedene, bekannte Reiseveranstalter auf dem Markt, bei denen du deinen Urlaub buchen kannst. Meistens haben Reiseanbieter eine ähnliche Auswahl an Hotels, Flügen und anderen Urlaubsangeboten – die Preise und der Service sind aber unterschiedlich. Pläne für den Urlaub sind einfach und schnell gemacht. Bei der Buchung kann dir schonmal schnell ein Strich durch die Rechnung gemacht werden, wenn Angebote vergriffen sind oder beim jeweiligen Reiseveranstalter gar nicht erst vorliegen. Bei welchem Reiseveranstalter ist der Urlaub also am besten gebucht?

Viele Urlauber setzen bei der Urlaubsbuchung auf ein Vergleichsportal, um das beste Angebot aus allen Reiseveranstaltern zu erhalten. Der Haken: Buchst du direkt über das Vergleichsportal, fehlt dir häufig ein direkter Ansprechpartner, wenn es um die Leistungen von Hotel oder Flug geht. Auf guten Service solltest du bei der Buchung von deinem Urlaub für den Ernstfall aber nicht verzichten müssen! Manchmal ist es gar nicht so schlecht, ein paar Euros mehr auszugeben, um am Ende keine Horrorgeschichte zu erleben. Ein Test der „Welt“ zeigte, dass viele Reiseportale im Service deutlich besser abschneiden als „Booking.com“. Welcher Reiseveranstalter ist also der beste?

Platz 6: MEIER’S Weltreisen

Wie der Name schon sagt, ist „Meier’s Weltreisen“ ein Reiseveranstalter, der hauptsächlich große Reisen anbietet, bei denen es in die Ferne geht. Gerade bei Fernreisen nach Thailand, auf die Malediven oder in die Dominikanische Republik ist es wichtig, einen guten Service zu haben. Unter den Reiseanbietern, die sich Fernreisen widmen, hat „Meier’s Weltreisen“ bei der Kundenzufriedenheit mit einer Wertung von 61,2 Prozent am besten abgeschnitten. Brauchst du bei deinem Reiseangebot am anderen Ende der Welt Unterstützung bei einem Problem, wird dich der Service dieses Reiseveranstalters nicht im Stich lassen.

Platz 5: l’TUR

Bei „l’tur“ kannst du jede Art von Reise buchen: Last Minute, Städtetrips, eine Kreuzfahrt, Hotel ohne Flug oder gleich eine Pauschalreise. Dafür kommt auch so ziemlich jedes Reiseziel infrage. Bei „l’tur“ musst du dich nicht auf Fernreise oder Europa-Urlaub beschränken, sondern kannst Reiseangebote aus der ganzen Welt buchen – und das auch noch zu sehr günstigen Preisen. Zusätzlich kannst du Service-Leistungen wie eine Reiseversicherung, einen Mietwagen oder einen Zug zum Flug buchen. Für den Service erntet „l’tur“ einen Zufriedenheits-Score von 61,9 Prozent.

Platz 4: ADAC Reisen

Womit punktet ADAC Reisen beim Service? Foto: IMAGO/Schöning

Auch bei „ADAC Reisen“ kannst du aus einer Vielzahl von Reiseangeboten wählen – von Pauschalreisen bis Fernreisen ist alles dabei. Damit du perfekt auf deinen Urlaub vorbereitet bist, bietet der ADAC bei für seine Reisen einen extra Ratgeber an, auf dem du dir Informationen über dein Reiseziel, Vorgaben am Flughafen und vor Ort einholen kannst. Ein großes Serviceteam, das speziell auf Pauschalreisen und andere Reisearten ausgelegt ist, steht dir zur Seite. Auch bei „ADAC Reisen“ kannst du Versicherungen dazu buchen. Der Bonus on top: Mitglieder vom ADAC erhalten unmittelbar Vorteile. Für den Service erhält der Reiseveranstalter 62,1 Prozent Kundenzufriedenheit und Platz vier im Ranking.

Platz 3: DERTOUR

Wieso zählt DERTOUR zu den besten Reiseveranstaltern? Foto: IMAGO/Schöning

Der Reiseveranstalter „DERTOUR“ gehört wie „MEIER’S Weltreisen“ zur Rewe Group, schneidet im Ranking der besten Reiseanbieter aber besser ab. Im Unterschied kannst du bei diesem Reiseveranstalter nicht nur Fernreisen, sondern auch Urlaub in Europa und Umkreis buchen. Ein Reisemagazin informiert dich zu Urlaubsländern, Hotelkategorien, Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten an deinem Urlaubsort. Zu den Service-Leistungen gehören buchbare Reiseversicherungen, Reise- und Sicherheitshinweise und ein SMS-Assistent. Um immer up to date zu bleiben, kannst du dir Live-Nachrichten zu deiner Reise direkt auf dem Handy anzeigen lassen. Der Service-Score von 62,9 Prozent macht „DERTOUR“ zum drittbesten Reiseveranstalter.

Platz 2: TUI

Der Reiseveranstalter „TUI“ hat zwar nicht das größte Reiseangebot zu bieten, kann aber mit hervorragenden Service-Leistungen punkten. Die Kundenzufriedenheit von 65,6 Prozent macht „TUI“ zum zweitbesten Reiseanbieter. Beim Reiseangebot gibt es hier alles, was das Herz begehrt – Pauschalreisen in Europa und Fernreisezielen findest du wie Sand am Meer. Auch Skiurlaub, einzelne Flüge oder Hotels kannst du bei „TUI“ buchen. Ein Vorteil des Reiseanbieters sind dabei die starken Rabatte und Frühbucherdeals, die dir auch in der App zur Verfügung stehen. Dir stehen außerdem ein großes Serviceportal, ein Reiseblog, Privattransfer und etliche Zusatzleistungen zur Verfügung. Sogar vor Ort kannst du Mängel melden und Reklamationen machen.

Platz 1: alltours flugreisen

Alltours ist der beste Reiseveranstalter. Foto: IMAGO/Rust

Mit einem Zufriedenheits-Score von 67 Prozent ist „alltours flugreisen“ der beste Reiseveranstalter. Im Reiseangebot findest du bei „alltours“ alle möglichen Ziele für deine Fernreise, Europareise oder ein Hotel mit Eigenanreise – Pauschalreisen stehen aber klar im Fokus. Ein besonderer Vorteil von „alltours“ sind die eigenen „allsun“-Hotels auf Mallorca, den kanarischen Inseln, in Griechenland und der Türkei. Dort hast du deine Ansprechpartner bei Komplikationen unmittelbar vor Ort. Zum Service gehört ebenfalls ein buchbarer Reiseschutz.

Bei welchen Reiseveranstaltern du deinen Urlaub buchen kannst, ohne Bedenken beim Service zu haben, weißt du jetzt. Welche Urlaubsreisen bei den Deutschen am beliebtesten sind, erfährst du hier.