Beliebte Urlaubsziele: DAS sind die Top 10 Länder für deinen nächsten Urlaub

Wer träumt nicht von einem Urlaub auf den Malediven, einem Kurztrip nach Las Vegas oder gleich einer Reise um die ganze Welt? An jedem Fleck der Erde gibt es wunderschöne Urlaubsorte zu entdecken. Doch nur wenige deutsche Urlauber können ernsthaft darüber nachdenken, ein Fernreiseziel zu besuchen. Meistens sind es Langstreckenflüge, die einen Urlaub am anderen Ende der Welt unmöglich machen. Dafür gibt es mindestens genauso schöne Urlaubsziele in Europa, die bei deutschen Urlaubern gut ankommen. Doch welche Urlaubsziele sind am beliebtesten?

Die Bucket-Liste von deutschen Urlaubern sieht ziemlich ähnlich aus, was eine Reise innerhalb Europas angeht: Spanien, Italien und Skandinavien sind am beliebtesten, wenn es um die Planung der nächsten Reiseziele geht. Preisschwankungen, ein wechselndes Angebot und Veränderungen vor Ort werfen die Umsetzung von Reiseplänen gerne mal um. Die Überraschung: Bulgarien hat es als eines der günstigen Reiseziele nicht unter die beliebtesten Urlaubsziele geschafft. Welche Länder laut „Statista“ stattdessen zu den beliebten Reisezielen gehören, verraten wir dir.

Platz 10: Frankreich

Urlaub am Meer oder Städtereise? Beides geht am Urlaubsziel Frankreich. Foto: IMAGO/MAXPPP

Ob Cote d’Azur oder Paris – für viele deutsche Urlauber ist eine Reise nach Frankreich ein absolutes Muss. Als Nachbarland bietet sich Frankreich als beliebtes Reiseziel perfekt für einen Urlaub an, eine Flugreise ist häufig überhaupt nicht nötig. Mit dem Auto oder dem Zug ist in Frankreich nahezu jede Urlaubsregion zu erreichen. Der einzige Haken: Die meisten Urlaubsregionen haben in Frankreich ihren Preis. Wegen seiner hohen Preisklasse landet Frankreich auf dem zehnten Platz der beliebtesten Urlaubsziele.

Platz 9: Skandinavien

Mit seinen Seelandschaften gehört Skandinavien zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Foto: IMAGO/robertharding

Einmal die Polarlichter zu sehen, ist für viele deutsche Urlauber ein großer Traum, der gar nicht so schwer umzusetzen ist. Obwohl sich viele Menschen jährlich vornehmen, eine Reise in die skandinavischen Länder zu machen, landet Skandinavien nur auf Platz neun der beliebtesten Urlaubsziele. Das Ranking zeigt – deutsche Urlauber ziehen den Badeurlaub einem Städtetrip oder Wanderurlaub vor. Trotzdem werden jede Menge Menschen von Island, Norwegen, Finnland und Co. angezogen. Die Fjordlandschaften mit Seen, Bergen und Schnee bieten einen beeindruckenden Anblick, den jeder einmal vor Augen haben sollte.

Platz 8: Griechenland

Das Land der antiken Götter ist für viele ein beliebtes Urlaubsziel. Foto: IMAGO/Panthermedia

Was in der Antike einmal die Metropole von Philosophen, Wissenschaftlern und dem Theater war, ist für deutsche Urlauber heute immer noch ein beliebtes Urlaubsziel: Griechenland überzeugt die Deutschen mit Geschichte, Landschaft und Kulinarik. Unter den vielen verschiedenen Inseln, die Griechenland als Urlaubsregion zu bieten hat, wird jeder sein perfektes Reiseziel finden. Ob Luxusurlaub, Familienurlaub oder Städtetrip – in Griechenland ist jede Art von Reise möglich. Beliebte Urlaubsziele am Meer sind Kreta, Rhodos, Kos und Santorini, während es Geschichtsbegeisterte zu den architektonischen Meisterwerken nach Athen zieht.

Platz 7: Kroatien und Slowenien

Blaues Meer, historische Städte und günstige Preise – bekommst du in Kroatien! Foto: IMAGO/Wolfgang Simlinger

Kroatien und Slowenien gehören nicht nur wegen der Landschaft, sondern auch der Preisklasse zu den beliebtesten Urlaubszielen der deutschen Urlauber. Beide Reiseziele gehören zu den weniger populären Urlaubsorten in Europa, sind aber ein echter Geheimtipp, wenn es um einen günstigen Badeurlaub geht. Um atemberaubende Wasserfälle, lebendige Strandpromenaden oder schöne Hafenstädte zu sehen, musst du gar nicht so tief in die Tasche greifen. Von Mai bis September sind Kroatien und Slowenien ideale Reiseziele für den Badeurlaub.

Platz 6: Holland, Belgien und Luxemburg

Für Städtetrips reisen die Deutschen gerne nach Holland, Belgien und Luxemburg. Foto: IMAGO/NurPhoto

Holland, Belgien und Luxemburg eignen sich sowohl für Städtetrips als auch für Badeurlaube. Am beliebtesten ist das Urlaubsziel Amsterdam, das jeder deutsche Urlauber einmal besucht haben sollte und in den meisten Fällen mit wenigen Fahrtstunden erreicht werden kann. Wem Venedig zu weit entfernt ist, der findet in den nordischen Städten dieser Urlaubsziele einen guten Ersatz. Auch die Nordseeküste von Belgien und Holland ist für deutsche Urlauber eine beliebte Anlaufstelle, wenn man sich an den deutschen Stränden bereits sattgesehen hat.

Platz 5: Türkei

Egal ob Side, Alanya oder Kemer – die Türkei gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen. Foto: IMAGO/Depositphotos

Wer sich nach einem günstigen Reiseziel für den nächsten Sommerurlaub umgesehen hat, ist sicher an einem All-Inclusive-Angebot in der Türkei hängengeblieben. Für das Gesamtpaket an Hotel, Flug und Verpflegung ist die Türkei das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen. Gerade für Familien mit Kindern ist die türkische Riviera ein beliebtes Reiseziel, denn selten bleibt ein Hotel hier ohne Rutschenparadies oder Kinderdisco. An Urlaubsregionen wie Side und Alanya finden sich unzählige Hotels, die dir zum günstigen Preis einen tollen Aufenthalt bieten. Urlaubsorte wie Kemer oder Bodrum bieten in der Türkei etwas mehr Ruhe und Privatsphäre.

Platz 4: Spanien

Eine große Zahl verschiedener Inseln macht Spanien für Urlauber sehr beliebt. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen

Spanien ist für seine zahlreichen verschiedenen Urlaubsregionen bekannt. Kein Wunder, dass Spanien mit Urlaubsorten wie den Balearen, den kanarischen Inseln und beeindruckenden Großstädten zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen gehört. Sehnst du dich nach weißen Stränden, wirst du auf Mallorca oder Ibiza fündig. Schwarze Sandstrände und heftige Wellen, die sich perfekt zum Surfen eignen, bekommst du auf Fuerteventura oder Teneriffa. Wegen der Vielseitigkeit Spaniens wirst du für einen Badeurlaub garantiert eine passende Urlaubsregion finden. Kein anderes der beliebten Urlaubsziele hat in Europa so eine Abwechslung zu bieten wie Spanien.

Platz 3: Österreich

Fürs Wandern und Skifahren eignet sich Österreich als perfektes Reiseziel. Foto: IMAGO/Zoonar

Um eine beeindruckende Naturlandschaft zu erkunden, musst du keine weite Reise antreten. Wer sich nicht nach einem typischen Badeurlaub sehnt und einfach mal die Füße baumeln lassen möchte, kann im Nachbarland Österreich einen tollen Urlaub zum günstigen Preis verbringen. Wegen seiner grünen Landschaft, atemberaubenden Bergen und spannenden Wanderwegen gehört Österreich zu den beliebtesten Urlaubszielen. Campen, Skifahren und Wandern kannst du in zahlreichen Urlaubsorten in Österreich, aber auch ein Städtetrip nach Wien bietet sich an. Und das Beste: Du kannst dir den Flug zu deinem Urlaubsort sparen!

Platz 2: Italien

Italien gehört wegen vielfältigen Reisemöglichkeiten zu den beliebtesten Urlaubszielen. Foto: IMAGO/Panthermedia

Italien punktet auf der Liste der beliebtesten Urlaubsziele mit zahlreichen Eigenschaften. Auch an diesem beliebten Reiseziel sind die Möglichkeiten für einen Urlaub praktisch grenzenlos. Am bekanntesten ist Italien für seine zahlreichen Großstädte, Sehenswürdigkeiten und gutes Essen. Ob in Rom, Venedig, Florenz oder Mailand – du kannst sicher sein, in Italien an jedem Urlaubsort nett empfangen zu werden. Und eine Menge zu sehen gibt es im historischen Italien auch! Auch für einen Badeurlaub lohnt sich die Reise nach Italien. Die Amalfi-Küste ist in Italien sicherlich am bekanntesten, aber auch die teuerste Urlaubsregion. Sehnst du dich nach schönen Stränden und der italienischen Gastfreundschaft, solltest du mal beim Geheimtipp Sardinien vorbeischauen.

Platz 1: Deutschland

Am schönsten ist es für die Deutschen doch zu Hause! Foto: IMAGO/Stefan Zeitz

Warum in den Flieger steigen und viel Geld ausgeben, wenn das eigene Land doch so viel zu bieten hat? Das denkt sich die Mehrheit der deutschen Urlauber. Das zweifellos beliebteste Urlaubsziel in Deutschland sind die Ost- und Nordsee. In den meisten Fällen braucht es nur wenige Fahrtstunden mit dem Auto, um zum heimischen Strand zu kommen und dort seinen Badeurlaub zu verbringen. Aber auch die Alpen gelten als beliebtes Reiseziel in Deutschland, um wandern zu gehen und die Natur zu genießen. Wer sich nicht nach Erholung sehnt, sondern so viel wie möglich von deutschen Großstädten sehen will, kann in Berlin oder Hamburg jede Menge entdecken. Wie du siehst, hat die Heimat gar nicht so wenig zu bieten.

Platz Reiseziel 1 Deutschland 2 Italien 3 Österreich 4 Spanien 5 Türkei 6 Holland, Belgien, Luxemburg 7 Kroatien, Slowenien 8 Griechenland 9 Skandinavien 10 Frankreich Die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen in der Tabelle.

