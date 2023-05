Gelsenkirchen: Brutale Attacke – Mann prügelt mit Holzlatte auf Frau ein

Was für eine Wahnsinnstat am frühen Samstagmorgen in Gelsenkirchen! Um 3.20 Uhr wurden Zeugen auf einen Mann und eine Frau (43) auf der Schlangenwallstraße 14 in Horst aufmerksam.

Der unfassbare Grund dafür: Der Unbekannte schlug mehrfach mit einer Holzlatte auf sie ein! Nach dem brutalen Angriff flüchtete der Mann in Richtung Devensstraße.

Gelsenkirchen: Unbekannter prügelt mit Holzlatte auf Frau ein

Jetzt fahndet die Polizei Gelsenkirchen nach dem miesen Schläger, bittet Zeugen und Anwohner um Mithilfe. Die Beschreibung ist spärlich, doch womöglich ausreichend, um den Kriminellen ausfindig zu machen. Er trug zum Tatzeitpunkt einen grünen Pullover.

Das Opfer wurde schwer verletzt, zog sich u.a. eine Fraktur an der linken Hand zu. Die Frau kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Wer Hinweise zum schlimmen Fall hat oder weiß, wo sich der Täter aufhält, soll sich bei der Polizei unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240 melden.