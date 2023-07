Sommer, Sonne, Spaß und Hitzschlag? Der Sommer ist über Deutschland hereingebrochen und viele erfreuen sich auch in Gelsenkirchen an den sonnigen Tagen und den heißen Temperarturen. Dennoch sollte man nicht blauäugig mit der extremen Hitze umgehen und auf sich und seine Umwelt Acht geben. Eine Personengruppe in unserer Gesellschaft gerät bei dem Thema nur leider öfter mal in Vergessenheit.

Extreme Temperaturen aller Art stellen für Obdachlose zunehmend eine Herausforderung dar. Dass im Winter extrem kalte Tage gefährlich werden können, ist vielen Leuten bewusst. Was bei vielen in den Hintergrund gerät: Sehr heiße Tage machen Menschen, die auf der Straße leben, ebenso zu schaffen.

Hitzschlag-Risiko bei Obdachlosen

Der Gesundheitszustand von obdachlosen Menschen in Deutschland ist ohnehin bedenklich und gibt Ärzten Grund zur Sorge. Durch extreme Wetterlagen, wie beispielsweise Hitze, kann der Zustand dieser Menschen sogar lebensbedrohlich werden. Sie sitzen auf der Straße und sind den warmen Temperaturen und der damit einhergehenden Sonneneinstrahlung stundenlang ausgesetzt. Dazu kommt, dass sie nicht die nötigen finanziellen Mittel haben, sich mit entsprechend sommerlicher Kleidung auszustatten. Das, was sie tragen, ist oft nicht luftdurchlässig und schützt zwar vor immenser Sonneneinstrahlung, sorgt auf der anderen Seite jedoch auch dafür, dass sich die Hitze auf der Haut anstaut.

Gelsenkirchener Hilfsorganisationen dienen als Anlaufstelle

Hilfsorganisationen wie der Verein „Arzt mobil Gelsenkirchen“ sehen Tag für Tag das Ausmaß der heißen Temperaturen. Ähnlich wie alle anderen werden auch Obdachlose von Symptomen der Hitzeerschöpfung heimgesucht, wie Hautreizungen, Kopfschmerzen und im schlimmsten Fall Kreislaufzusammenbrüche. Unbehandelt können diese Auswirkungen lebensbedrohlich werden. Das Hauptproblem: Öffentliche Wasserspender sind in den Innenstädten noch nicht überall zu finden und obwohl Wasser fürs Überleben unabdingbar ist, kostet es genau das, was Obdachlose nicht haben: nämlich Geld.

So kannst du Obdachlosen bei Hitze helfen

„Arzt mobil Gelsenkirchen“ und viele andere Institutionen versuchen, die obdachlosen Menschen insbesondere in Zeiten solch extremer Wetterlagen zu unterstützen und Aufmerksamkeit auf die Problematik zu lenken. User der sozialen Netzwerken reagieren oft bestürzt auf die Posts des Vereins aus Gelsenkirchen, da ihnen das Thema im Alltag gar nicht so präsent ist, und bieten ihre Hilfe an. „Wo genau kann man einen 6er-Pack Wasser hinstellen“, schreibt eine Userin. „Wo seid ihr, damit man helfen kann“, schreibt eine andere. Jeder kann einen kleinen Beitrag zum gesellschaftlichen Allgemeinwohl beitragen, indem man auf hilfsbedürftige Menschen zugeht und sie fragt, wie man ihnen die Wetterlage gerade etwas erträglicher machen kann. Oftmals bedarf es keines großen Aufwands und es genügen eine Flasche Wasser, etwas Sonnencreme oder eine Kopfbedeckung.

Wenn du helfen willst, gehe aktiv auf obdachlose Menschen zu oder melde dich bei dem Verein „Arzt mobil Gelsenkirchen“. Den Kontakt und alle Informationen zu den Sprechzeiten findest du hier.