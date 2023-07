Angesichts der aktuellen Wetter-Lage in NRW ist es schwer vorstellbar: Noch in dieser Woche erwartet uns eine mächtige Hitze-Keule. Dadurch, dass Sturmtief Nikolaus am Montag (3. Juli) kalte Luft aus Skandinavien nach NRW geblasen hatte, schaffte es das Thermometer zu Beginn der Woche nur mit Mühe über die 20-Grad-Marke.

Auch in den nächsten Tagen bleibt es bei den vergleichsweise frischen Juli-Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen wir uns am Dienstagnachmittag dabei zusätzlich noch auf ein paar Schauer und Gewitter einstellen. Die plötzliche Wende folgt dann am Wochenende. Auf eine Sache wirst du dann nicht mehr vertrauen können.

Wetter in NRW: Hitze-Klatsche haut rein

Der kommende Freitag wird nur ein Vorgeschmack. Da klettern die Temperaturen erstmals im Juli über 25 Grad. Einen Tag später knackt das Thermometer den Angaben der DWD-Meteorologen zufolge schon die 30-Grad-Marke. Und das könnte nur der Anfang sein.

Denn auch Anfang der nächsten Woche sollen weiter extrem heiße Luftmassen aus dem Süden zu uns strömen. Wetter-Expertin Kathy Schrey spricht von einer „Hitze-Klatsche“, die Deutschland regelrecht umhaut. Dabei sind auch in NRW Werte deutlich über 30 Grad möglich. Wetterfühlige Menschen dürften angesichts des ruckartigen Umschwungs deshalb ihre Probleme haben.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 21 bis 25 Grad, nachts 14 bis 11 Grad

Mittwoch: 18 bis 23 Grad, nachts 13 bis 9 Grad

Donnerstag: 21 bis 25 Grad, nachts 13 bis 8 Grad

Wetter-Expertin klärt über Irrtum ein

Wohl dem, der bei der anstehenden Hitze-Welle auf eine Klimaanlage in seinem Auto zurückgreifen kann. Wer sich bei der Fahrt über die angezeigte Temperatur wundert, sollte Kathy Schrey („wetter.net“) ganz genau zuhören. Sie klärt über das Phänomen auf, warum Autos häufig deutlich wärmere Temperaturen anzeigen, als die Meteorologen berechnen.

So handle es sich bei den Angaben der Meteorologen immer um die Lufttemperatur in einer Höhe von zwei Metern über dem Boden. Die Thermostate von Autos messen hingegen logischerweise näher am Boden. Dabei kann es zu teilweise deutlichen Messunterschieden kommen, weil sich der Asphalt bei starker Sonneneinstrahlung mehr aufheizt als die Luft in zwei Metern Höhe. Die Temperaturen im Auto können daher „noch um ein Vielfaches wärmer“ ausfallen als die Angaben der Meteorologen.