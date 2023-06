Wetter in NRW: Erst kommt der Nikolaus – dann wird es unerträglich

Nach der teilweise extremen Hitze der ersten Juni-Wochen und dem gewaltigen Unwetter am vergangenen Donnerstag (22. Juni) hat sich das Sommer-Wetter zum Ende des Monats etwas beruhigt. So sorgt am Freitag (30. Juni) eine Kaltfront aus Skandinavien für milde Temperaturen in NRW.

Doch schon nach dem Wochenende soll das Wetter wieder reichlich Fahrt aufnehmen. Schon Anfang Juli wird es wohl wieder reichlich unbequem.

Wetter in NRW: Bald kommt der Nikolaus!

Den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schaffen es die Temperaturen in NRW im Verlauf des Wochenendes nur mit Mühe über die 20-Grad-Marke. Am Montag soll es dann richtig ungemütlich werden. Denn nach Angaben von Wetter-Expertin Kathy Schrey trifft dann Sturmtief „Nikolaus“ im Norden der Republik.

Zwar soll der Sturm vor allem an den Küsten wüten, doch Nikolaus klopft wohl auch in NRW an. Die DWD-Meteorologen rechen mit starken, in exponierten Lagen sogar mit stürmischen Böen. Das Sturmtief soll zudem reichlich Wolken Richtung NRW blasen. Danach soll dann langsam aber sicher die nächste Wetter-Wende kommen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 20 bis 22 Grad, nachts 16 bis 12 Grad

Sonntag: 21 bis 24 Grad, nachts 14 bis 10 Grad

Montag: 20 bis 22 Grad, 13 bis 10 Grad

Nächster Hitze-Hammer in NRW

Denn mit Beginn des neuen Monats sollen die Temperaturen wieder ordentlich anziehen. Ersten DWD-Prognosen zufolge könnte das Thermometer schon am nächsten Donnerstag in Teilen von NRW wieder die 30-Grad-Marke knacken.

Doch damit nicht genug. Nach Angaben von Wetter-Expertin Kathy Schrey („wetter.net“) könnte es am darauffolgenden Wochenende richtig übel werden. Dann drohe eine Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40 Grad in Deutschland. Auch in NRW könnte es mit Werten bis zu 36 Grad extrem heiß werden. Wer mit Hitze nicht gut zurecht kommt, dürften diese Aussichten unerträglich sein.