Gelsenkirchen: Wohnungsbrand in Schalke – doch die Feuerwehr hat ein Problem!

Gelsenkirchen. Schlimmes Unglück in Gelsenkirchen-Schalke!

Um kurz nach Mitternacht hat die Feuerwehr Gelsenkirchen mehrere Notrufe erhalten. Die Anrufer haben einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Alsenstraße in Gelsenkirchen-Schalke gemeldet. Die Feuerwehr hat sofort Rettungskräfte der Wachen Altstadt, Heßler und Buer mobilisiert.

Doch vor Ort hat sich die Brandbekämpfung als schwierig herausgestellt. Autos parkten die Straße zu, die großen Feuerwehr-Autos sind kaum durchgekommen. Deshalb verzögerte sich die Anfahrt zum Einsatzort.

Ein parkender Pkw ist durch eine Drehleiter beschädigt worden. Es stellte sich dann heraus, dass im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Möbel brannten.

Die Feuerwehr Gelsenkirchen bei den Löscharbeiten in Schalke. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Gelsenkirchen: Falsch abgestellte Autos erschweren Feuerwehr Zugang zur Brandwohnung

Eine Bewohnerin (52) konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus retten, hatte allerdings im verrauchten Treppenhaus Brandrauch eingeatmet. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Man sieht es schon auf dem Foto: Zahlreiche Autos erschweren den Zugang der Rettungskräfte zur Brandwohnung. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Ein Mann, der über der Brandwohnung wohnt, ist durch die Feuerwehr gerettet worden, glücklicherweise ist er unverletzt geblieben. Das Feuer wurde gelöscht, das Gebäude gelüftet.

Die Feuerwehr macht darauf aufmerksam, dass falsch abgestellte Autos die Anfahrt zu Einsatzstellen erschweren, auf diese Weise sogar Menschenleben gefährdet sein könnten.

Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen übernommen. Wie ist zum Brand gekommen ist, ist noch immer unklar und stellt die Ermittler vor ein Rätsel. (mg)