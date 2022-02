Gelsenkirchen: Mann wird auf offener Straße mit Beil bedroht – der Grund ist irre

So entsteht ein Phantombild

So entsteht ein Phantombild

Gelsenkirchen. Erschreckender Vorfall in Gelsenkirchen!

Nach einer Auseinandersetzung in einem Bus wurde ein 41-jähriger Mann aus Gelsenkirchen von Unbekannten mit einem Beil bedroht.

Gelsenkirchen: Mann wird nach Streit in Bus bedroht

Wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilte, trug sich der Vorfall am Dienstag (8. Februar) im Stadtteil Scholven zu. Der 41-Jährige war gegen 14.55 Uhr in einem Bus mit einem anderen Fahrgast in einen Streit geraten.

-------------

Mehr News aus Gelsenkirchen:

-----------------

Der Grund war eigentlich recht banal. Der 41-Jährige hatte gerade ein Telefonat geführt – doch das hatte den anderen Passagier offenbar gestört. Er forderte ihn auf, das Gespräch zu beenden und drohte im sogar mit Schlägen!

Gelsenkirchen: Unbekannter zückt plötzlich ein Beil

An der Haltestelle „Sonnenscheinstraße“ verließ der 41-Jährige den Bus, doch sein Streitpartner und ein weiterer Fahrgast folgten ihm – und schlugen und traten unvermittelt auf ihn ein! Schließlich zückte einer sogar ein Beil und drohte dem Gelsenkirchner!

Erschreckender Vorfall in Gelsenkirchen! (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Lino Mirgeler; picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov (Montage: DER WESTEN)

Der 41-Jährige sowie ein junger Mann (22), der ihm mutig zu Hilfe gekommen war, wurden bei der Auseinandersetzung verletzt. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Mehringstraße.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Täter

Nun sucht die Polizei die beiden Täter mithilfe der folgenden Hinweise:

Täter 1: etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schmale Statur, schmales Gesicht, dunkle Haare, weiße Basecap

Täter 2: etwa 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräfte Statur, dunkle Haare

Wenn du Hinweise zu den Verdächtigen hast, kannst du dich beim Kriminalkommissariat 15 unter der 0209/365-7512 oder bei der Kriminalwache unter der 0209/365-8240 melden. (at)