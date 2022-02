Unwetter in Gelsenkirchen: Die Feuerwehr rückte zu etlichen Einsätzen aus. (Symbolbild)

Unwetter in Gelsenkirchen: Überflutete Straßen, umgestürzte Bäume und mehr – Feuerwehr im Dauereinsatz

Gelsenkirchen. Den Feuerwehrleute aus Gelsenkirchen hat das Unwetter am Sonntag jede Menge Arbeit beschert.

Nicht nur Bäume wurden vom Unwetter und dem Sturm mit sich gerissen. Die Feuerwehr Gelsenkirchen musste auch wichtige technische Einrichtungen sichern.

Gelsenkirchen: Etliche Einsätze für die Feuerwehr!

Bei Dauerregen und hohen Windgeschwindigkeiten war an eine Pause kaum zu denken. Fünf Mal wurden die Einsatzkräfte gerufen, um Straßen in Gelsenkirchen von umgestürzten Bäumen zu befreien.

Im Bereich der Sienbeckstraße und Cäcilienstraße stürzten diese unglücklich auf die Telefonleitung und rissen damit zwei Telefonmasten um. Die Leitung mussten die Einsatzkräfte freischneiden. Die Telekom wird sich um weitere mögliche Schäden kümmern.

Unwetter in Gelsenkirchen: Die Feuerwehr rückte zu etlichen Einsätzen aus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rolf Poss / Feuerwehr Gelsenkirchen

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Gelsenkirchen: Bei dem Unwetter wurde eine Telefonleitung im Mitleidenschaft gezogen. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Die Leitung war nicht die einzige Technik, die durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen wurde. In der Elisabethstraße in der Altstadt riss der Sturm eine Satellitenschüssel mit sich.

Einsatzkräfte mussten sie von einem Flachdach bergen, damit sie nicht weiter weggeweht wird und womöglich Schlimmeres passiert.

Zwei Mal rückten die Einsatzkräfte außerdem aus, um verstopfte Straßeneinläufe frei zu legen. Die Fahrbahnen waren zu diesem Zeitpunkt bereits überflutet. (vh)