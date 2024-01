Gelsenkirchen: Jugendlicher stirbt beim Fangenspielen – Polizei mit dringendem Appell

Ein tragischer Vorfall wühlt aktuell nicht nur die Angehörigen, sondern auch viele weitere Menschen in Gelsenkirchen auf. Ein Jugendlicher ist beim Fangenspielen in einem Park im Stadtteil Buer zu Tode gekommen.

Was ganz genau passiert ist, können die Ermittler noch nicht sagen. Die Polizei wendet sich daher mit einer deutlichen Bitte an die Bevölkerung.

Gelsenkirchen: 16-jähriger Rollstuhlfahrer tödlich verletzt

Wie die Polizei in Gelsenkirchen am Montag berichtet, ist es am Sonntagnachmittag (28. Januar) zu dem fürchterlichen Unglück gekommen. Beim Fangenspielen unter Jugendlichen sei ein 16-jähriger Rollstuhlfahrer in Buer tödlich verletzt worden, heißt es in der Mitteilung.

Der Jugendliche sei nach den bisherigen Ermittlungen im Rahmen eines Spiels mit Gleichaltrigen in ein Gebüsch im Goldbergpark am Rathaus Gelsenkirchen-Buer/Busbahnhof geraten. Dabei habe er sich tödliche Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst wurde alarmiert. Ein Notarzt bemühte sich vor Ort, den Jugendlichen wiederzubeleben. Doch die Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der 16-Jährige verstarb.

Polizei warnt vor Spekulationen

Die Trauer ist ebenso groß wie die Aufregung in Gelsenkirchen, auch in den sozialen Medien. Die Polizei wendet sich daher mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit: „Wir bitten alle Medien sowie alle Bürgerinnen und Bürger, sich nicht an umlaufenden Spekulationen in diesem tragischen Sachverhalt zu beteiligen.“ Der Unfallhergang und die genauen Umstände seien zurzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die äußerlichen Verletzungen wirkten offenbar nicht allzu dramatisch. Denkbar ist laut Polizei neben inneren Verletzungen aber auch eine internistische Todesursache.

