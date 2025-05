Dortmund: Schwerverletzter nach Bluttat – Hauptbahnhof teilweise abgeriegelt

Am Dortmunder Hauptbahnhof kommt es immer wieder zu Gewalt-Vorfällen. Der Bahnhof gilt als gefährlichster in Deutschland. Im Jahr 2024 ereigneten sich dort laut einer Statistik der Bundesregierung 764 Gewaltdelikte – mehr als in Berlin, München, Frankfurt und Hamburg. Am Freitagmorgen kam es erneut zu einer Bluttat.

Am früheren Freitagmorgen (2. Mai) hat sich ein blutiger Vorfall in unmittelbarer Nähe zum Dortmunder Hauptbahnhof ereignet. Zwischen 3 und 4 Uhr kam es auf der Steinstraße zu einer schweren Auseinandersetzung. Der Ort des Geschehens liegt nur wenige Meter vom Nordausgang des Hauptbahnhofs entfernt, nahe dem ZOB und dem Cinestar-Kino.

Dortmund Hauptbahnhof: Verletzter im Krankenhaus

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt bei der Auseinandersetzung in Dortmund ein Mann schwere Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass ein Messer oder ein ähnlicher spitzer Gegenstand bei der Tat am Hauptbahnhof eingesetzt wurde. Der Verletzte musste vor Ort medizinisch erstversorgt werden, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach bisherigen Angaben soll mindestens ein mutmaßlicher Täter vom Tatort geflüchtet sein. Die Polizei Dortmund hielt sich am Freitagmorgen mit weiteren Informationen zurück. Es ist unklar, ob zwei oder drei Personen an der Tat beteiligt waren. Die Fahndung nach den Beteiligten läuft noch.

Polizei sichtet Videomaterial

Die Bundespolizei, die für die Sicherheit am Hauptbahnhof zuständig ist, wurde nach Eingang des Notrufs ebenfalls alarmiert. Ihre Einsatzkräfte unterstützten die Dortmunder Polizei sowohl bei der Erstversorgung des Opfers als auch bei der Tatort-Absicherung. Videomaterial von Überwachungskameras wurde zur Auswertung weitergegeben.

Die Polizei hatte den Bereich rund um die Steinstraße am Hauptbahnhof am Freitagmorgen weiträumig abgesperrt, um mögliche Spuren zu sichern. In der Bevölkerung wächst unterdessen erneut die Sorge über die anhaltende Gewaltproblematik an diesem Dortmunder Brennpunkt.