Dortmund: Messer-Attacke am Hauptbahnhof ++ Shop-Mitarbeiter in Lebensgefahr

Erschreckender Vorfall am Donnerstagmittag (6. März) in Dortmund. Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, hat es einen Messer-Angriff in einem Ticket-Shop am Hauptbahnhof gegeben.

Bei dem Opfer (56) handelt es sich um einen Mitarbeiter des Ticketshops. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei Dortmund teilte mit, dass ein Tatverdächtiger festgenommen werden konnte.

Dortmund: Mann nach Messer-Attacke in Lebensgefahr

Ersten Informationen der Polizei Dortmund zufolge soll es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen dem Messer-Angreifer und dem Shop-Mitarbeiter gekommen sein. Gegen 12.39 Uhr zückte der Tatverdächtige eine Messer und stach auf sein Gegenüber ein.

Ob sich die beiden Männer vor der Messer-Attacke kannten, ist bislang unklar.

