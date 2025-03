Essen: Mann fast tot geprügelt – Täter weiter auf der Flucht

In der Essener Innenstadt kam es am Montagabend (3. März) zu einem schrecklichen Vorfall. Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte und endete in einer Prügelei.

Passanten wurden Zeugen, wie ein 38-Jähriger in der Fußgängerzone in der Essener Innenstadt nach einem verbalen Streit plötzlich niedergeschlagen wurde. Seine Verletzungen waren verheerend.

Essen: Mann fast tot geprügelt

Der Essener erlitt durch die Prügel-Attacke am Montagabend eine schwere Kopfverletzung. Passanten wählten gegen 20.30 Uhr den Notruf. Als die Polizei an der Kreuzung Limbecker Straße/ Kettwiger Straße ankam, lag der Mann bewusstlos und schwer verletzt am Boden. Sofort wurde der lebensgefährlich verletzte 38-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen hat sich sein Gesundheitszustand stabilisiert und er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Zeitgleich leitete die Polizei Essen eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Angreifer ein. Doch die Suche nach dem Unbekannten blieb zunächst erfolglos. Nun hofft eine eingerichtete Mordkommission auf Zeugenhinweise.

Polizei sucht Zeugen

Laut ersten Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige männlich sein, habe ein deutsches, jugendliches Aussehen und hellbraune Haare. Er habe eine Brille sowie eine grüne Oberbekleidung getragen und sei in Richtung Viehofer Platz geflohen.

Wer Angaben zu der Tat oder dem flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, soll sich bitte bei der Polizei Essen melden. Entweder telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de/hey.