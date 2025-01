Dortmund: Bluttat am Hauptbahnhof ++ Opfer in Lebensgefahr

Brutaler Zwischenfall am Montagabend (20. Januar) am Hauptbahnhof in Dortmund. Wie ein Sprecher der Polizei Dortmund auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilte, kam es gegen 22.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen unbekannten Personen.

Der Streit am Nordausgang des Hauptbahnhofs sollte schnell eskalieren. Einer der Beteiligten zückte eine Waffe und stach zu. Dabei erlitt eine Person lebensgefährliche Stichverletzungen.

Dortmund: Blutiger Streit am Hauptbahnhof

Wie viele Menschen in die Auseinandersetzung verwickelt waren, ist bislang unklar. Auch zu den Hintergründen sowie zum Alter und Geschlecht des Opfers liegen bislang keine Informationen vor.

Die Polizei Dortmund wertet den Fall als versuchtes Tötungsdelikt hat eine Mordkommission eingerichtet, um den Fall aufzuklären.

Schwere Gewalttaten in Dortmund

Es ist die nächste schwere Gewalttat nach der Tötung einer jungen Krankenschwester (†32) in Dortmund Huckarde. Die Leiche der 32-Jährigen ist am Sonntag (19. Januar) gefunden worden, nachdem ihre Tante sie tagelang nicht erreicht hatte.

Am Montagabend vermeldete die Polizei Dortmund die Verhaftung eines Tatverdächtigen in Bremerhaven. Mehr dazu hier >>>