Dortmund: Mann sticht Kiosk-Betreiber mit Messer ins Gesicht – Mordkommission ermittelt

Dortmund will einfach nicht zur Ruhe kommen. Nach der Tötung einer Krankenschwester im Stadtteil Huckarde (mehr dazu hier >>>) und einer Bluttat am Hauptbahnhof (hier alle Details >>>) informierte die Polizei Dortmund am Dienstagvormittag (21. Januar) über einen brutalen Kiosk-Raub an der Mallinckrodtstraße.

Nach bisherigen Ermittlungen der Beamten stürmte ein obdachloser Mann (28) das Büdchen mit einem Messer in der Hand. Der Kiosk-Inhaber (59) versuchte, sich zu wehren. Dann stach der 28-Jährige zu!

Dortmund: Obdachloser sticht auf Kiosk-Betreiber ein

Es geschah am helllichten Tag. Gegen 12.30 Uhr betrat der junge Mann am Sonntag (19. Januar) den Kiosk an der Mallinckrodtstraße. Er bedrohte den Besitzer, forderte Bargeld und Zigaretten. Doch der 59-Jährige dachte nicht daran, sich zu ergeben.

Der Büdchen-Betreiber versuchte den Räuber festzuhalten. Doch es gelang ihm nicht. Der 28-Jährige holte mit seinem Messer aus, stach ihm mehrfach ins Gesicht und in den Arm. Die lauten Hilferufe hallten bis nach draußen. Ein mutiger Passant reagierte schnell, stürmte in den Kiosk und konnte den Tatverdächtigen überwältigen.

Mordkommission ermittelt

Der Zeuge nahm dem Obdachlosen das Messer ab und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen umgehend fest. Die Polizei Dortmund wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt und hat eine Mordkommission eingerichtet.

Der Kiosk-Betreiber erlitt bei dem Raubüberfall zum Glück nur leichte Verletzungen. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der Passant nicht so schnell und beherzt eingegriffen hätte. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Der 28-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.