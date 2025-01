Dortmund: Junge Frau getötet ++ Mordkommission ermittelt

Schockierende Szenen am Sonntag (19. Januar) in einer Wohnsiedlung in Dortmund! Einsatzwagen der Polizei, Experten der Spurensicherung und der Mordkommission ermitteln nach einem Gewaltverbrechen im Dortmunder Stadtteil Huckarde.

Nach dem Notruf von Angehörigen verschaffte sich die Polizei Dortmund Zutritt zur Wohnung einer 32-jährigen Frau. Darin stießen die Ermittler auf die Leiche der Dortmunderin.

Dortmund: Junge Frau getötet – Blutspuren im Treppenhaus

Tagelang hatten die Angehörigen versucht, die 32-Jährige zu erreichen. Voller Sorge alarmierten sie schließlich die Polizei Dortmund. Die schlimmsten Befürchtungen der Familie sollten sich bestätigen. Die junge Frau ist tot. „Die Spuren am Tatort deuten auf ein Gewaltverbrechen hin“, teilte Staatsanwalt Carsten Dombert mit.

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Auch konnten die Ermittler noch keinen Tatverdächtigen festnehmen. Um den Fall zu klären hat die Polizei Dortmund eine Mordkommission eingerichtet. Zur genauen Todesursache könne man sich erst nach der Obduktion des Leichnams äußern.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach dem Tod einer Frau in Huckarde. Foto: News4 Video-Line TV

Wo genau sich die Tat abgespielt hat, ist noch unklar. Ein Reporter vor Ort hat allerdings Blutspuren im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Zeppellinstraße gesichtet. Ob diese im Zusammenhang mit der Tat stehen, ist noch nicht gesichert.

Weitere Leiche in Dortmunder City

Neben der Leiche der jungen Frau ist am Sonntag ein weiteres Todesopfer vor der Reinoldikirche in der Innenstadt gefunden worden. Dabei handelt es sich um einen Obdachlosen. In diesem Fall schließen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen ein Gewaltverbrechen aus. Stattdessen könnte der Mann tragischerweise in der eisigen Kälte erfroren sein. Mehr dazu hier >>>