Dortmund: Kälte-Tod mitten in City? Obdachloser stirbt vor Kirche

Das Wetter meint es mit manchen Leute gerade nicht besonders gut. Der Nebel sorgt zum Beispiel für jede Menge Unfälle (hier mehr dazu). Aber auch die nächtlichen Minusgrade machen vor allem Obdachlosen schwer zu schaffen. Ohne ein gemütliches warmes Heim können die Nächte ganz schön kalt werden. So auch in Dortmund. Hier könnte es jetzt zu einem Kälte-Tod eines Obdachlosen gekommen sein.

Direkt vor einer Kirche in Dortmund wurde am Sonntag (19. Januar) eine leblose Person aufgefunden. Doch der Fall birgt noch jede Menge offene Fragen.

Dortmund: Kälte-Tod in der City? Leblose Person vor Kirche entdeckt

Laut wetter.com war es in der Nacht auf Sonntag (19. Januar) bis zu -3,3 Grad kalt in Dortmund. Das ist eisig, vor allem, wenn man kein Dach über dem Kopf hat. War das wohl auch der Grund für den Notarzteinsatz am Sonntagvormittag?

Dortmund: Starb ein Obdachloser hier den grausamen Kälte-Tod vor einer Kirche? Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Nach Informationen, die DER WESTEN vorliegen, wurde direkt vor der Reinoldikirche in Dortmund eine leblose Person entdeckt. Die versuchten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos. Zunächst war unklar, um wen es sich bei der toten Person handelt und woran diese gestorben ist. Verschiedene Anzeichen, wie die Auffinde-Situation, deuteten aber darauf hin, dass es sich um einen Obdachlosen handeln könnte. Die Person befand sich anscheinend im nach innen ausgedehnten Türbogen der Kirche, das Ganze sah wohl nach einem typischen Nachtlager für einen Obdachlosen aus.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Dortmund: Klinik stattet Mitarbeiter mit Bodycams aus – der Hintergrund macht wütend ++

Weitere Details werden bekannt

Wie die „WAZ“ von der Polizei erfahren hat, bestätigte sich die Vermutung, dass es sich bei dem Toten aus Dortmund um einen Obdachlosen handelt. Dieser soll bereits bei Ankunft der Einsatzkräfte verstorben gewesen sein.

Weitere News aus der Region:

Anscheinend kann man Fremdverschulden bisher ausschließen. Doch ob es sich tatsächlich um einen Kälte-Tod handelte – und weitere Einzelheiten –, sollen die Ermittlungen sowie eine Obduktion der Leiche jetzt klären.