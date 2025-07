Hubschrauber-Absturz in Sachsen ++ Bundeswehr-Maschine kracht in Fluss ++ zwei Tote

In Grimma, Sachsen, ist ein Helikopter in die Mulde gestürzt. Paddler entdeckten am Dienstagmittag (29. Juli) Trümmerteile des Wracks im Fluss. Daten der Flugsicherung zeigen, dass der Hubschrauber zuvor zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr vom Radar verschwand. Mit Stand von Dienstagabend sollen die beiden Insassen des Helis tot geboren worden sein.

Hubschrauber-Unglück in Sachsen: Großeinsatz in Grimma

Bei den beiden Toten soll es sich laut Verteidigungsminister Wolfgang Pistorius (SPD) um zwei Angehörige der Streitkräfte gehandelt haben. Ihre Leichen sollen aus dem Fluss Mulde nahe Grimma geborgen worden sein, wie zunächst „Bild“ berichtete. Ein Insasse soll weiterhin vermisst werden.

Die genaue Herkunft des Hubschraubers war zunächst noch unklar. Nun bestätigte eine Sprecherin der Polizei Leipzig, dass es sich dabei um eine Maschine der Bundeswehr handelt. Die Besatzung soll mit dem Hubschrauber den Tiefflug geübt haben und eine Brücke unterqueren, ehe sie verunglückte.

Bergung des Wracks gestaltet sich schwierig

Die Feuerwehr fand das Wrack mitten im Fluss. Große Mengen Kerosin traten aus, was die Bergung zusätzlich erschwert. Mehr als 50 Einsatzkräfte sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Ihre Priorität lag zunächst darauf, das ausgelaufene Kerosin aufzufangen. Erst danach konnten sie mit der Bergung des Wracks beginnen. Der Unfallort ist schwer erreichbar und macht die Arbeiten extrem kompliziert.

Mittlerweile laufen Sicherheits- und Suchmaßnahmen zur Besatzung. Experten der Generalflugsicherheit der Bundeswehr würden den Vorfall untersuchen, kündigte ein Sprecher der Bundeswehr an. Angaben zur Zahl der Menschen an Bord oder zum Typ des Hubschraubers machte er nicht.(mit dpa)

