Lindau: Junger Mann (25) ertrinkt im Bodensee – Freunde müssen alles mit ansehen

Die sommerlichen Temperaturen locken zahlreiche Menschen an Seen, Flüsse und Kanäle. Was zunächst nach einem spaßigen Ausflug mit Freunden klingt, kann allerdings schnell gefährlich werden – auch am Bodensee.

Wie der BRK Kreisverband Lindau auf Facebook berichtet, ist am Samstag (28. Juni) ein junger Mann dort ertrunken. „Heute wurde unser Einsatzleiter Rettungsdienst zu einem tragischen Badeunfall am bayerischen Teil des Bodensees gerufen“, heißt es in einem Post.

Mann ertrinkt im Bodensee vor seinen Freunden

Dort sei der 25 Jahre junge Mann vor den Augen seiner Freunde ertrunken. Trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Rettungsorganisationen blieb die Suche nach ihm bisher ohne Erfolg.

Bei der Suche kamen Suchketten der Wasserrettung, Boote der Wasserwacht, der Feuerwehr und des THW sowie ein Rettungshubschrauber der Schweizer Rega zum Einsatz. Zudem unterstützte die Bundeswehr mit drei Booten. Doch wie kam es zu dem tragischen Unfall in Lindau?

So kam es zu dem Badeunfall

Wie die Polizei berichtet, hatte der 25-Jährige am Samstag gemeinsam mit Freunden zwei Motorboote gemietet. Mit diesen fuhren sie hinaus in die Reutiner Bucht und gingen dort, weit entfernt vom Ufer, im Bodensee schwimmen. Auch der vermisste 25-Jährige, der offenbar kaum Schwimmerfahrung hatte, sprang ins Wasser.

„Als er immer weiter vom Boot weggetrieben wurde, ging er plötzlich vor den Augen seiner Freunde unter“, zitiert der „Spiegel“ die Polizei. Dieser Vorfall zeigt erneut, dass Vorsicht geboten ist, wenn man in Seen, Flüssen, Kanälen und Co. schwimmen geht. Die Suche nach dem Mann soll in den kommenden Tagen weitergeführt werden. Doch die Polizei geht davon aus, dass er nicht mehr lebend gefunden wird.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.