Badeunfall in Köln: Dreijährige stirbt trotz Reanimation

Trauriges Ende eines Badetags. Im Rather See in Köln ist am Samstagnachmittag (21. Juni) ein dreijähriges Mädchen mutmaßlich ertrunken und gestorben. Das bestätigt die Polizei Köln am Abend.

Demnach hatten Badegäste das Kind gegen 15.10 Uhr leblos im Wasser des Rathers See entdeckt. Danach ging alles ganz schnell.

Badeunfall in Köln: Dreijährige stirbt

Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem Mädchen eingeleitet, anschließend wurde es mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Doch jede Hilfe kam zu spät. Die Dreijährige konnte nicht gerettet werden und verstarb.

Die Eltern des Kindes stehen unter Schock. Auch die rund 30 Badegäste wurden von der Feuerwehr betreut.

Jetzt laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Badeunfall. Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können, sollen sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern der Kriminalwache melden.