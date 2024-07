Duisburg: Kind gerät in See unter Wasser – Drama bei Rettung

Schrecklicher Unfall in Duisburg! Das überragende Wetter in NRW lädt etliche Menschen dazu ein, in Seen zu baden. Doch am Bertasee in Duisburg kam es am Dienstag (30. Juli) zu einem verheerenden Badeunfall. Die Feuerwehr wurde gegen 18.30 Uhr alarmiert, ein Kind sei dort untergegangen und nicht mehr aufgetaucht.

Die Beamten reagierten sofort, schickten neben Einheiten der Berufsfeuerwehr Duisburg auch die Wasserrettungsstaffel los. Vor Ort wurde es noch viel schlimmer als zunächst gedacht.

Duisburg: Kind gerät in See unter Wasser

Wie die Feuerwehr Duisburg mitteilt, befanden sich bereits bei Eintreffen der ersten Einheiten mehrere Personen im Wasser, die mit der „Laiensuche“ begannen und nach dem vermissten Kind tauchten.

Sie mussten zunächst selbst in Sicherheit gebracht werden – untrainierte Taucher können in Badeseen schnell selbst in Gefahr geraten. Die Einsatzleitung schickte professionelle Rettungstaucher raus, die glücklicherweise das vermisste Kind im Wasser fanden. Es wurde sofort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte den gesamten Bereich rund um die Einsatzstelle ab, rund 50 Rettungskräfte sind im Einsatz gewesen. Noch ist unklar, wie es zu dem Badeunfall kam. Die Ermittlungen laufen.