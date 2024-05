AC/DC auf Schalke: Jetzt ist es offiziell – Fans von den Socken

In Gelsenkirchen warten die AC/DC-Fans bereits gespannt. Im Mai kommen die Rocker endlich nach Schalke. Am 7. und 21. Mai sind Konzerte in der Veltins-Arena geplant. Die „Power Up“-Tour ist bereits voll im Gange.

Doch wem das Konzert noch nicht genug ist, der kann in Gelsenkirchen noch anderswo auf seine Kosten kommen. Denn AC/DC und Emschertainment haben eine große Überraschung für ihre Fans: die „AC/DC High Voltage Dive Bar“ (wie wir berichteten).

Gelsenkirchen lädt AC/DC Fans zum Verweilen ein

Diese gemütliche Kneipe soll an der Kaue an der Wilhelminenstraße 176 in Schalke entstehen. „Die Kaue wird für dieses Event komplett umgebaut und umgestaltet und ganz im Corporate Design von AC/DC erscheinen“, erklärt der Veranstalter gegenüber DER WESTEN. „Insgesamt wird es vier Bereiche innerhalb der Kaue geben: die Kneipe, das Studio, die Maschinenhalle und den Außenbereich (Biergarten).“

Gleich am Eingang wartet ein Fotopoint auf die Besucher. In der Kneipe gibt es Bier, Schnaps und vieles mehr – und das Dive-Bar-typisch nicht zu überhöhten Preisen. Im Studio kannst du Merchandising erwerben, einen weiteren Fotopoint nutzen und überall hängen Screens mit AC/DC-Content und dazu passende Dekoration.

AC/DC auf Schalke: Besondere Bar öffnet

Auf dem Weg zur Maschinenhalle wartet ein Tattoo-Artist auf dich, der auch das AC/DC-Logo tätowiert. In der Maschinenhalle selbst gibt es eine große AC/DC-Logo Wall, vor der man sich fotografieren lassen kann, sowie weitere Deko und Merchandise und Großbildfernseher mit Band-Content. Im Biergarten stehen ein Foodtruck AC/DC-gebrandetes Essen und ein Merchandise-Truck, der auch ganz frischen Tour-Merch verkauft. Überall läuft AC/DC vom Band und der Eintritt ist frei.

„Diese Dive-Bar ist eine allgemeine Anlaufstelle für Personen, die Lust haben, in außergewöhnlicher AC/DC-Stimmung Bier sowie rustikale Snacks zu genießen und mit Gleichgesinnten AC/DC-Atmosphäre und Musik zu genießen.“ Auch wer keine Konzertkarte besitzt, darf hier einkehren. „Egal, ob junger oder älterer AC/DC-Fan oder andere Besucher und Begleitungen – die AC/DC-Dive-Bar ist für jeden DA.“

Hier die Öffnungszeiten:

16.05. 14.00 – 22.00

17.05. 12.00 – 20.00 (Konzert Veltins-Arena)

18.05. 14.00 – 22.00

19.05. 14.00 – 22.00

20.05. 14.00 – 22.00

21.05. 12.00 – 20.00 (Konzert Veltins-Arena)

22.05. 14.00 – 22.00

„Je nach Auslastung“ könnte die Dive Bar an Konzerttagen auch länger offenbleiben. Das würde dann aber spontan entschieden werden, wie der Veranstalter gegenüber DER WESTEN erklärt.