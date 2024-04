Gelsenkirchen: Kurz vor AC/DC-Konzert auf Schalke geht die Nachricht um – Fans aus dem Häuschen

Die Spannung in Gelsenkirchen steigt. Mitte Mai verwandelt sich die Veltins-Arena zum Mekka für Hard-Rock-Fans. Gleich an zwei Abenden (17. und 21. Mai) gibt sich AC/DC bei ihrer „Power Up“-Tour die Ehre auf Schalke.

Zuletzt hat die Band um Lead-Gitarrist Angus Young und Frontmann Brian Johnson verraten, welche Vorband sie in Gelsenkirchen unterstützen wird (mehr dazu hier >>>). Jetzt macht die nächste Neuigkeit rund um das AC/DC-Konzert auf Schalke die Runde.

Gelsenkirchen: AC/DC hat Botschaft für alle Fans

So macht die Band ihre Fans auf ihrer Homepage auf ein ganz besonderes Angebot aufmerksam, das es nur an fünf Spielorten der Europatour geben wird. Es betrifft die Auftritte der Band in Sevilla, München, London, Paris und eben Gelsenkirchen.

In allen Städten werde die „AC/DC High Voltage Dive Bar“ gastieren. Eine „Dive Bar“ steht im englischen Sprachgebrauch für eine einfache Kneipe, in der Locals gemütlich ein Getränk trinken können. Also nichts mit Aperol-Spritz für 10 Euro, sondern Pilsken für die schmale Mark.

Hier eröffnet die AC/DC-Bar in Gelsenkirchen

Als Ort für die „Dive Bar“ in Gelsenkirchen hat sich die Band die Kaufe an der Wilhelminenstraße 176 in Schalke ausgesucht.

Die Kaue wird zum Treffpunkt für AC/DC-Fans in Gelsenkirchen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

AC/DC-Fans sind eingeladen, hier zwischen dem 16. und 22. Mai einzukehren, um Gleichgesinnte zu treffen und im Merchandise der Band zu stöbern. Es soll unter anderem „sehr spezielle Vinyl-Erscheinungen“ geben. Zu welchen Uhrzeiten die Kaue an den jeweiligen Tagen öffnet und was AC/DC-Anhänger dort noch erwartet, werde noch bekannt gegeben.

Bei der Kaue handelt es sich um die ehemalige Waschkaue der Zeche Wilhelmine Victoria. Sie ist seit 1992 Veranstaltungsort für Kabarett, Konzerte oder Theater. Neben der Bühne, wo schon Atze Schröder und Herbert Knebel ihr Gastspiel gaben, wurde auch der Bereich der ehemaligen Pförtnerloge zu einer Kneipe ausgebaut. Hier wird es Mitte Mai wohl von AC/DC-Fans nur so wimmeln.