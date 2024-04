AC/DC auf Schalke: Veranstalter schafft endlich Klarheit – Konzertbesucher hören ganz genau hin

Zum Beat von „Highway to Hell“ kann wohl jeder mittrommeln und singen. Es ist bereits 45 Jahre her, dass die Rock’n’Roll-Band AC/DC diesen Hit veröffentlicht hat, doch der Hype hält bis heute an.

Dementsprechend groß ist die Vorfreude auf die beiden Konzerte von AC/DC auf Schalke im Mai 2024. Der Ansturm auf den Ticket-Vorverkauf war riesig und innerhalb kürzester Zeit waren alle Plätze in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen vergeben. Für die glücklichen Karteninhaber gibt es nun weitere Neuigkeiten.

AC/DC auf Schalke:

Lead-Gitarrist Angus Young, Frontmann Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug sowie Bassist Chris Channey gehen 2024 wieder auf große „Power Up“-Europatournee. Italien, Spanien, Holland, Österreich, England, Belgien, Frankreich, Irland, Schweiz, Slowakei und natürlich Deutschland stehen auf ihrer Reiseroute.

In Deutschland macht die fünfköpfige Band unter anderem auch im Ruhrpott Halt – und das gleich zwei Mal. Am 17. Mai und am 21. Mai finden in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen jeweils Konzerte statt. Und auch im fortgeschrittenen Alter wissen die Bandmitglieder ihren Fans noch ordentlich einzuheizen.

Vorband steht fest

Doch vor dem legendären Auftritt von AC/DC soll eine andere Band für Stimmung sorgen. „Die amerikanische Erfolgsrockband THE PRETTY RECKLESS ist als Support für die AC/DC-Deutschland-Shows bestätigt“, heißt es am Dienstag (2. April) auf der Facebook-Seite der Veltins-Arena.

2009 hat sich die US-amerikanische Rockband um Model und Schauspielerin Taylor Momsen gegründet. Über eine halbe Milliarde Streams, 2 Millionen verkaufte Alben und eine Nr 1-Platzierung des vierten und jüngsten Studioalbums „Death by Rock and Roll“ in sechs verschiedenen US-Chartlisten – so sieht die Erfolgsbilanz der Musiker aus. Im letzten Jahr durften sie bereits mit den Foo Fighters zusammen touren, nun begleiten The Pretty Reckless AC/DC nach Gelsenkirchen, um ihre 50-jährige Erfolgsgeschichte zu feiern.