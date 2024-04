Gelsenkirchener rätseln über irre Entdeckung – was ist bloß mit dieser Straßenbahn los?

Was ist denn mit dieser Straßenbahn in Gelsenkirchen los?

In der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Gelsenkirchen kommst, wenn…“ hat ein Mitglied kürzlich ein Foto geteilt mit der Beschreibung „du die ‚neue‘ Straßenbahnlinie kennst“. Darunter ist ein Bild von einer Straßenbahn bei Nacht zu erkennen. Allerdings dürfte Stadtbewohnern hier sofort ein eigenartiges Detail ins Auge fallen.

Gelsenkirchener rätseln über Straßenbahn

Auf der Straßenbahn ist nämlich eine für Gelsenkirchen ungewöhnlich Nummer abgebildet: die 502. „Wo fährt die denn lang?“, fragt sogleich ein Gruppenmitglied in den Kommentaren. Diese Linie verkehrt laut Anzeigentafel in Richtung Kennedyplatz. Auch andere wollen die unbekannte Bahn gesehen haben, teilen sogar Fotos von ihr als Beweis unter dem Beitrag.

Doch was hat es jetzt mit der 502 auf sich? Die Gruppenmitglieder scheinen darauf keine Antwort zu haben – DER WESTEN aber schon. Denn wir haben bei der Bogestra, dem kommunalen Nahverkehrsbetrieb für Bochum und Gelsenkirchen, nachgehakt und eine Antwort erhalten.

Foto: privat

Bogestra klärt auf

Ein Sprecher der Bogestra stellt zuallererst klar: „Unsere Straßenbahn zwischen Bochum und Gelsenkirchen-Buer trägt weiterhin die Nummer 302“. Hier werden also nicht plötzlich die Nummern getauscht, es handelt sich lediglich um einen Anzeigenfehler.

Der Sprecher erklärt deshalb weiter: „Die Anzeigen an unseren Straßenbahnen ergeben sich durch das Zusammenwirken von Technik und menschlichem Handeln. Das heißt, verschiedenen Ziele sind in der Bahn hinterlegt und werden durch das Personal bei den Fahrten abgerufen. In Zeiten mit besonderen Betriebssituationen kann es auch zu fehlerhaften Anzeigen kommen.“