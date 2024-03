Zoom Gelsenkirchen: Highlight ist wieder zurück – die Besucher können nur staunen

So langsam aber sicher steigen die Temperaturen wieder, was meist gleichzeitig bedeutet, dass auch die Zoos wieder voller werden. Die Sommersaison startet wieder und damit werden auch die Öffnungszeiten in den Zoos länger.

Im Zoom Gelsenkirchen ist das jedoch nicht die einzige Änderung für Besucher. Ein lang vermisstes Highlight ist endlich wieder zurück.

Zoom Gelsenkirchen: SIE sind wieder zurück

Seit dem 15. März haben die Besucher im Zoom Gelsenkirchen bereits zwei Stunden mehr Zeit, um sich alle Tiere anzuschauen. Dank der Zeitumstellung schenkt ihnen der Zoo ab dem 1. April bis zum 30. September sogar noch eine halbe Stunde mehr Aufenthaltszeit. Von 9 bis 18.30 Uhr sind die Tore geöffnet.

Und die Zeit ist kostbar, denn während im Sommer einige Tiere in ihren warmen Innen-Gehegen bleiben, sind sie nun langsam aber sicher auch wieder draußen zu sehen. Seit Mitte März ist die beliebte ELE Lemureninsel in der Erlebniswelt Afrika wieder für Besucher geöffnet. Und hier warten ganz besondere Bewohner auf sie.

Tiere ganz nah

„Hier könnt ihr den Roten Varis ganz nah kommen, die sich frei zwischen euch bewegen“, heißt es vom Zoom Gelsenkirchen auf Facebook. In der freien Wildbahn kommt der Lemur ursprünglich aus Madagaskar, doch die Tierart ist vom Aussterben bedroht. Im Zoom Gelsenkirchen können die Besucher den Feuchtnasenprimaten ganz nah kommen.

Vielleicht werden sie auch Zeugen, wie die Tiere ein ausgiebiges Sonnenbad nehmen. Dafür nehmen die Varis eine putzige Pose ein, indem sie sich auf ihre Hinterbeine stellen, die Arme ausbreiten und die Augen zusammenkneifen, um so die Wärme der Sonne einzufangen. Auch für ihren charakteristischen Ruf sind sie bekannt, weshalb sie auch den Namen „Waldgeister“ bekommen haben.