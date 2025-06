Luxus-Villa in Dortmund zu verkaufen! Verkäufer ist dieser BVB-Profi

Diese Luxus-Villa in Dortmund hat es in sich. So sehr, dass sich in der Vergangenheit hier BVB-Profis sprichwörtlich die Klinke in die Hand gegeben haben.

Das Anwesen in Dortmund-Holzen beeindruckt mit einem weitläufigen Garten, zu dem ein großer Pool und ein Bolzplatz gehören. Ein hoher Zaun schützt die Privatsphäre, was das Grundstück für prominente Bewohner besonders interessant macht. Kein Wunder also, dass hier bis zuletzt ein BVB-Profi gewohnt hat. Nun steht die Villa „In der Heide“ allerdings wieder über „Immobilienscout24“ zum Verkauf, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten.

BVB-Villa in Dortmund zu verkaufen

Dank der ruhigen Lage im Wannebachtal ist das Haus ideal für BVB-Spieler. Es liegt nahe dem Signal-Iduna-Park und dem BVB-Mannschaftshotel l’Arrivée. Auch das Trainingsgelände in Dortmund-Brackel ist mit dem Auto in knapp 20 Minuten erreichbar.

In der Vergangenheit lebten hier unter anderem Marco Reus, Raphaël Guerreiro und Gregor Kobel. Reus zog später innerhalb Dortmunds nach Syburg, bevor er in die USA wechselte. Guerreiro entschied sich für einen Wechsel zum FC Bayern. Die letzten Jahre bewohnte Torhüter Gregor Kobel das Anwesen.

Das kostet die Luxus-Villa in Dortmund

Nun sucht das großzügige Haus mit 337 Quadratmetern Wohnfläche und fast 6.000 Quadratmetern Grundstück neue Besitzer. Die Immobilienanzeige beschreibt es als „sportliches Anwesen“ – perfekt für Menschen mit Begeisterung für Dortmund, Sport und Exklusivität. Doch das hat auch seinen Preis: 1,85 Millionen Euro soll das Schmuckstück kosten.

Interessierte Käufer oder Käuferinnen sollten Zeit für eine Besichtigung einplanen. Laut Anzeige dauert der Rundgang durch Haus und Grundstück etwa eineinhalb Stunden.

