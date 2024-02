Gelsenkirchen: Tour-Hammer! DIESE legendäre Rockband kommt in den Ruhrpott

Coole Neuigkeiten für Rockfans. Eine der legendärsten Bands der Geschichte hat bekannt gegeben, dass sie im Frühling 2024 auf große Europa-Tour gehen wird. Es gibt auch zwei Termine in der Veltins-Arena auf Schalke in Gelsenkirchen.

+++ Gelsenkirchener machen Kasse mit Taylor Swift auf Schalke +++

Es handelt sich um die legendäre Rock’n’Roll-Band AC/DC. Mit Hits wie „T.N.T“ und „Highway to Hell“ sorgt sie bei Millionen von Musikfans auf der ganzen Welt für Begeisterung.

Gelsenkirchen: AC/DC geben Konzerte

AC/DC ist eine der einflussreichsten Rockbands der Geschichte. Die Australier haben weltweit über 200 Millionen Alben verkauft. Die LP „Back In Black“ aus dem Jahr 1980 gehört zu den meistverkauften Rock-Alben aller Zeiten. Gegründet wurde die Gruppe 1973 von den Brüdern Malcom und Angus Young. Ihr erstes Konzert spielte die Band am 31. Dezember 1973 im Chequers Nightclub in Sydney. AC/DC wurde 30 Jahre später in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland (USA) aufgenommen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Gründungsmitglied Angus Young ist immer noch Teil der Band, ebenso wie Leadsänger Brian Johnson. Die „Power Up“-Tour ist benannt nach ihrem neuesten Studioalbum, das in vielen Ländern weltweit die Charts stürmte. Insgesamt 21 Termine in elf Ländern hat die Band geplant. „Power up“ ist die erste Europatournee der Australier seit acht Jahren.

Arena auf Schalke wird zum Hard Rock-Hexenkessel

In Gelsenkirchen stehen insgesamt zwei Termine auf dem Tourplan. Der Ticketverkauf für AC/DC beginnt am 16. Februar 2024.

17. Mai Gelsenkirchen, Veltins-Arena

21. Mai Gelsenkirchen, Veltins-Arena

Die Rocker feiern 50-jähriges Bühnenjubiläum. Hier die Besetzung für die aktuelle Tour: Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmus-Gitarrist Stevie Young, Schlagzeuger Matt Laug und ein neuer Bassist, der die Nachfolge von Cliff Williams antritt.