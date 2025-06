„The Dead Daisies“ in Essen – vor dem Konzert geht die Nachricht um

Am 17. Juni beehrt die Supergroup „The Dead Daisies” die Stadt Essen und wird in der Zeche Carl auftreten. Die Band rund um John Corabi (Ex-Mötley Crüe) und Doug Aldrich (Ex-Whitesnake und DIO) steht vor ihrer großen Europa-Tour.

Eine der vier exklusiven Club-Shows in Deutschland führt die Rocker nach Essen. Doch kurz vor dem Konzert gibt die Band einen spontanen Wechsel bekannt.

„The Dead Daisies“ in Essen ohne Tommy Clufetos

Wenige Tage vor Beginn ihrer Europa-Tour haben “The Dead Daisies“ bekanntgegeben, wer bei den Shows im Juni hinter dem Schlagzeug sitzen wird. Und es ist kein Geringerer als Brent Fitz, der schon bei Slash und Alice Cooper die Drums übernommen hat.

Das heißt allerdings auch, dass die Fans der Supergroup im Juni auf Tommy Clufetos (Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Rob Zombie, Alice Cooper) verzichten müssen, der sonst bei den Dead Daisies hinter dem Schlagzeug sitzt. Mit David Lowy (Red Phoenix, Mink) an der Gitarre und Michael Dewin (Whitesnake) am Bass bleibt aber ansonsten alles beim Alten. Gegründet wurde die Band übrigens bereits 2012 in Sydney, Australien.

„The Dead Daisies“ auf Europa-Tour in Essen

Bis August ist die Supergroup in Europa unterwegs und macht im Juni an vier Tagen auch in Deutschland halt. Neben Essen beehren die Rocker auch Bremen, Nürnberg und Leipzig. Mit dabei als Support sind „The Treatment“ aus Cambridge. Die Band hat sich bereits 2008 gegründet und spielt seitdem harten Classic Rock, inspiriert von AC/DC, Kiss oder auch Aerosmith – passen deshalb perfekt zu den Dead Daisies.

Hier alle Deutschland-Termine: