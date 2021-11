Weihnachtsmarkt Essen: Abgesagt! Einer der beliebtesten Stände ist nicht mit dabei

Auf dem Weihnachtsmarkt in Essen fehlt ein beliebter Stand. (Archivbild)

Essen. In der Innenstadt von Essen stehen Dutzende Stände mit Glühwein, Bratwürsten und gebrannten Mandeln. Der Weihnachtsmarkt hat eröffnet.

Doch von einem beliebten Stand fehlt in Essen jede Spur. Dabei war er jedes Jahr für viele einer der Gründe, überhaupt den Essener Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Weihnachtsmarkt in Essen: Beliebter Stand fehlt

In langen Schlangen warteten die Menschen auch an den kältesten Tagen darauf, endlich eine der heißbegehrten Peru-Kartoffeln in den Händen und danach zwischen den Beißern zu haben.

Doch daraus wird dieses Jahr nichts. Denn von dem beliebten Stand fehlt in der Innenstadt jede Spur.

Weihnachtsmarkt in Essen: Keine Peru-Kartoffeln in diesem Jahr

„Wir vermissen die Peru-Kartoffeln auch sehr“, sagt Florian Hecker, Pressesprecher von Essen Marketing auf Anfrage von DER WESTEN. „Aber der Veranstalter hat leider in diesem Jahr seine Teilnahme am Weihnachtsmarkt abgesagt.“

Hintergrund dafür sei die aktuelle Pandemie-Situation. Denn die Besitzer des Kartoffelstandes kommen selbst auch jedes Jahr von Peru nach Essen. Ihre Mitarbeiterinnen würden sie sogar aus anderen Teilen Südamerikas anwerben, so Hecker.

Ob es bei der Einreise oder Ausreise Probleme gab, konnte Essen Marketing nicht bestätigen. Fest steht nur, dass Besucher des Weihnachtsmarktes dieses Jahr auf die beliebte Peru-Kartoffel verzichten müssen.