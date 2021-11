Essen: Überraschung! Eis Casal meldet sich aus Winterpause zurück – mit dieser Aktion

Essen. Eigentlich hatte sich das Eiscafé Casal in Essen bereits in die Winterpause verabschiedet, doch jetzt meldet sich das zur Tradition gewordene Café wieder zurück.

Und dafür hat sich die Betreiber für Essen etwas ganz Besonderes überlegt.

Eis im Winter? Das geht jetzt auch für Kunden vom Eiscafé Casal in Essen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / foto2press

Essen: Eis Casal meldet sich aus Winterpause zurück – Eisgenuss auch neben der Saison

Am 10. Oktober hatte sich das in Essen angesiedelte Eiscafé Casal von seinen Kunden verabschiedet. Nach der Saison ist im Winter für viele Eisdielen erst mal Pause angesagt. Doch nicht hier in Essen! Denn die Betreiber von Eis Casal haben noch eine Überraschung für ihre Kunden.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Nein, die Eisdiele macht nicht schon wieder auf, aber die Gäste des Cafés können sich jetzt auch im Eigenheim dem Genuss der selbstgemachten Eisspezialitäten hingeben. Dafür braucht es nicht mehr als ein Einkauf bei Edeka. Die Edeka-Frischemärkte Burkowski in der Altendorferstraße 230 und 533 bieten jetzt original Casal-Eis in ihren Tiefkühltruhen an.

In dem Markt am Wolfbankring 34 können die Kunden die Eisbecher auch kaufen, allerdings nur am 13. November. Also, nichts wie hin! Denn die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht.

Essen: Eis vom Café Casal jetzt auch bei Edeka – Kunden sind begeistert: „Lasst mir eines übrig“

Der 470-Milliliter-Becher kostet allerdings satte 6,80 Euro. Trotzdem wollen sich die Kunden diese einmalige Gelegenheit, auch neben der Saison ein Eis von Casal zu genießen, nicht entgehen lassen. „Lasst mir eines übrig“, bittet ein Kunde. Andere fragen ganz genau nach, ab wann die Eisbecher verfügbar sind. Darauf antworten sowohl das Frischecenter Burkowski als auch Eis Casal prompt mit 7.00 Uhr.

Auch wer dann noch keine Lust auf Eis verspürt, sollte möglichst früh zugreifen. Wie eine Kundin vermutet, wird später nichts mehr übrig sein. „Gut, dass bis heute keine unserer Lieblingssorten dabei ist“, scherzt eine andere Kundin. „Brauch ich mich nicht knubbeln gehen.“ Wie dem Post des Eiscafés zu entnehmen ist, ist zumindest Spaghetti-Eis darunter. (mbo)