Essen: Trickdiebe rauben Frau aus – indem sie ihr DIESE dreiste Lüge auftischen

Essen. Mithilfe einer dreisten Lüge verschafften Unbekannte aus Essen Zugang zur Wohnung einer Rentnerin.

Dort nahmen die Täter ihrem Opfer eine beachtliche Summe an Bargeld ab. Die Polizei in Essen steckt bereits in den Ermittlungen.

Essen: Täter beklauen Seniorin mit dreister Masche

Am vergangenen Donnerstag klingelten die Unbekannten an der Wohnung ihres Opfers. Die 84-Jährige ahnte nichts Böses, als um 12 Uhr vermeintliche Schornsteinfeger vor ihr standen.

Die Täter logen, dass ihnen bei einem Auftrag in der Nachbarschaft Beschädigungen an ihrem Kamin aufgefallen seien, die sofort behoben werden müssten. Laut Polizei ließ die Rentnerin die Unbekannten daraufhin in die Wohnung eintreten und führte die unerwarteten Gäste zum Dachboden.

Bei der anschließenden „Bezahlung“ lenkten die falschen Schornsteinfeger die Seniorin ab. So gelang es ihnen noch mehr Beute in Form von Bargeld abzustauben. Danach flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Essen: Polizei hofft auf Zeugenaussagen

Der 84-Jährigen zufolge soll es sich bei den Tätern um Deutsche handeln. Bei der Ermittlung setzt die Polizei in Essen auf mögliche Zeugenaussagen. Wer etwas von dem Einbruch an der Mintropstraße mitbekommen hat, kann sich unter der 0201/829-0 an die Polizei wenden. (neb)