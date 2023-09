Ruhrbahn in Essen & Mülheim stellt Fahrpläne auf den Kopf – Pendler brauchen Nerven aus Stahl!

Die Herbstferien stehen vor der Tür – und da passt die Ruhrbahn in Essen und Mülheim kurzerhand den Fahrplan an. Busse und Straßenbahnen fahren zwischen dem 2. und 14. Oktober nun anders.

+++ Deutsche Bahn in NRW: Hauptstrecke lange gesperrt – Pendler kriegen die Krise! +++

Und darunter haben ausgerechnet die Pendler zu leiden. Denn die Änderungen gelten nur werktags. Wie der vorübergehende Fahrplan der Ruhrbahn in Essen und Mülheim aussieht, erfährst du hier.

Ruhrbahn in Essen & Mülheim: 13 Bus- und Straßenbahnlinien betroffen

Die Ruhrbahn ist für zahlreiche Bus- und Straßenbahnlinien in Essen und Mülheim zuständig. Die angrenzenden Städte teilen sich mehrere Verbindungen – sowohl über- als auch unterirdisch. Doch kommen in den nächsten Tagen auf Pendler und Reisende kurzfristige Veränderungen zu.

Auch interessant: Deutsche Bahn in NRW: Hauptstrecke lange gesperrt – Pendler fassungslos!

Der Herbstferien-Fahrplan sorgt für mehrere Ausfälle über knapp zwei Wochen hinweg. Ab Montag (2. Oktober) werden bei 13 Linien zahlreiche Haltestellen nicht mehr angefahren und teilweise fahren die Busse und Bahnen nicht mehr so oft wie sonst.

Diese Tram-Linien sind betroffen

Es geht los mit den vier Tram-Linien 103, 105 und 107 in Essen sowie der 102 in Mülheim. Bei der 103 entfallen die Halte Hollestraße und Steele S jeweils in beide Richtungen. Bei der 105 und 107 entfallen die Fahrten zwischen Frintroper Höhe bis Rathaus und Abzweig Katernberg Schleife bis Viehofer Platz und umgekehrt.

Mehr News:

Allerdings gilt das bei der 105 nur um 6.59 Uhr, 7.09 Uhr, 7.19 Uhr und 7.29 Uhr in Fahrtrichtung Rathaus und jeweils um 29, 39, 49 und 59 nach 6 in Richtung Frintrop. Bei der 107 sind es die Fahrten um 12.56 Uhr und 17.56 Uhr in Richtung Viehofer Platz und 12.34 Uhr und 17.34 Uhr in die Gegenrichtung. Die 102 verkehrt innerhalb der Herbstferien nur im 15-Minuten-Takt. Der 10-Minuten-Takt zwischen 6.45 Uhr und 10 Uhr entfällt in beide Richtungen.

Ruhrbahn in Essen & Mülheim: Änderungen bei den Buslinien

Hier eine kurze Übersicht zu den Anpassungen bei den betroffenen Buslinien 144, 145, 146, 161, 166, 170, 174, 183 und der SB15:

144: Fahrten zwischen Steele S und Stadtwaldplatz entfallen in beide Richtungen.

145: Kein 5-Minuten-Takt mehr in beide Richtungen.

146: Ebenfalls kein 5-Minuten-Takt mehr zwischen Essen Hauptbahnhof und Kray Nord Bahnhof in beide Richtungen. Auch entfällt der 10-Minuten-Takt zwischen Hochfeldstraße und Kray Nord Bahnhof in beide Richtungen.

161: Keine Fahrten um 18.03 Uhr und 18.23 Uhr zwischen Ernestinenstraße und Schölerpad und auch nicht um 17.38 Uhr und 17.58 Uhr ab Schölerpad.

166: Die Fahrt um 7.21 Uhr von Hattingen Märkische Straße bis Essen Hauptbahnhof entfällt.

170: Kein 5-Minuten-Takt zwischen Borbeck Bahnhof und Kray Nord Bahnhof in beide Richtungen und auch kein 10-Minuten-Takt mehr zwischen Steele S und Kray Nord Bahnhof in beide Richtungen.

174: Kein 10-Minuten-Takt zwischen Steele S und Eiberg Kirche in beide Richtungen.

183: Keine Fahrt um 13.43 Uhr zwischen Josef-Hoeren-Straße bis Altenessen Bahnhof.

SB15: Kein 10-Minuten-Takt von 9.05 Uhr bis 14.45 Uhr zwischen Essen Hauptbahnhof und Burgaltendorf sowie in der Gegenrichtung von 9.16 Uhr bis 14.56 Uhr.

Außerdem entfallen die Fahrten der E-Wagen. Ausgenommen davon sind die 490 und 491 in Essen sowie die E11, E14 und E52 in Mülheim.