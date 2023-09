Mülheim: Geschäft führt neuen Service ein – McDonald’s-Kunden wird es bekannt vorkommen

Na, dieses Konzept wird in Mülheim wohl einigen bekannt vorkommen! Wer bei McDonald’s oder Burger King schnell was kaufen will, ohne die Filiale zu betreten, kann sich das dank Drive-In auch einfach ins Auto reichen lassen. So weit, so bekannt. Jetzt aber gibt es in Mülheim einen noch weitreichenderen Schritt: Brötchen durchs Fenster!

Kein Witz, denn am Donnerstag (21. September) will das Unternehmen Horsthemke ab 6 Uhr eine Drive-In-Bäckerei eröffnen. Sie wäre die erste überhaupt in Mülheim, öffnet am Marktcenter Styrum. Das berichtet die WAZ.

Mülheim: Bäckerei führt neuen Service ein

Die neue Drive-In-Bäckerei in Mülheim ist schon länger geplant gewesen. Eigentlich sollte sie schon im Juni eröffnen, wegen fehlender elektronischer Bauteile gab es Verzögerungen. Jetzt aber steht alles bereit: Backofen, Kühlschrank, Kassen und Kaffeemaschinen.

Dabei ist auch die Umgebung rund um den Neubau auf dem Marktcenter-Areal beachtenswert, berichtet die WAZ weiter. Und klein ist das neue Geschäft mit Sicherheit nicht, denn inklusive Café-Bereich soll es laut Unternehmensangaben mehr als 300 Quadratmeter Fläche aufweisen. Bei über 90 Sitzplätzen innen und 25 Plätzen im Außenbereich werden die Kunden garantiert einen Platz finden.

Gegenüber der WAZ verspricht Horsthemke auch, dass mobiles Arbeiten möglich wäre. Die notwendige technische Ausstattung sei vorhanden.