McDonald’s-Kunden stehen vor Filiale – sie können nicht glauben, welcher Anblick sich ihnen bietet

McDonald’s zählt zu den bekanntesten Fast-Food-Ketten der Welt. Auch hier in Deutschland kennt jeder die Filialen mit dem großen goldenen M. Vor allem mit ihrem regelmäßigen Angebotswechseln und guten Preisen lockt der Fast-Food-Riese Millionen Menschen an.

Doch nicht überall ist McDonald’s gleich McDonald’s. Denn es gibt tatsächlich vereinzelt Filialen, die etwas anders aussehen. Doch bei diesem McDonald’s-Restaurant können die Kunden wohl kaum ihre Augen trauen…

Dieses McDonald’s ist besonders

Mit seinen rund 43.500 Restaurants im Jahr 2024 zählt der Fast-Food-Konzern zu den größten systemgastronomischen Marken weltweit. In den USA gibt es aber ein Restaurant, das sich von den anderen ziemlich doll abhebt. Seit 1993 ist in der Filiale im US-amerikanischen Sedona das berühmte Logo ein blaues M. Ja, richtig gelesen – hier erstrahlt es nicht in einem goldenen Gelb, sondern einem kräftigen Türkisblau.

McDonald’s-Filiale im US-Bundesstaat Arizona. Foto: IMAGO/Depositphotos

Mittlerweile kommen auch immer mehr Touristen extra für ein Foto vor diesem besonderen McDonald’s in die Stadt. Doch was ist der Grund für diesen anderen Stil?

Wie das US-amerikanische Portal „Fox News“ berichtet hat, beschloss die Stadt im Bundesstaat Arizona bereits in den 1980er-Jahren, dass alle Gebäude einheitlich gestaltet sein müssen. So hätten ein gelbes M und rot-gelbe Sonnenschirme nicht in das Bild der Stadt gepasst. McDonald’s musste sich dem letztendlich beugen und dieser nun besonderen Filiale mit seinem blauen M sein Go geben.

Doch es gibt auch noch andere McDonald’s-Geschäfte, die etwas von der Norm abweichen. So gibt es in Neuseeland eine Filiale, in der Kunden in einem alten Flugzeug essen. Auch Norwegen tanzt mit einem McDonald’s-Restaurant aus der Reihe. In Bergen verzichtet man nämlich auch auf das goldene M im Logo – hier fügt sich der Schriftzug ganz schlicht und ohne viel Schnickschnack in die Hausfassade ein. Auch Filialen in Georgien und Kalifornien setzen eher auf schlichte Eleganz.