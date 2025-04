McDonald’s, Burger King & Co. unter Druck: Neuer Fast-Food-Konkurrent kommt nach Deutschland

McDonald’s, Burger King und Co. bekommen Konkurrenz auf dem deutschen Markt. Eine neue Fast-Food-Kette plant den Markteintritt und sorgt damit für große Aufmerksamkeit in der Branche – sowohl bei den Kunden als auch bei den Unternehmen. Die Expansion eines weiteren Anbieters könnte die etablierte Stellung von McDonald’s, Burger King und Co. herausfordern.

Das Jahr 2024 brachte viele spannende Entwicklungen, darunter auch die Ankündigung einer neuen Restaurantkette in Deutschland. McDonald’s, Burger King und Co. dominieren bisher den Markt für Fast Food, doch nun geraten sie unter Druck. Es drängt ein neuer Player nach vorne. Mit einem frischen Konzept könnte er für Bewegung in der Branche sorgen. Eine besonders für McDonald’s ungünstige Entwicklung, landete das Unternehmen doch erst kürzlich in einem Ranking auf dem letzten Platz (>>> hier mehr dazu).

McDonald’s, Burger King & Co.: Konkurrent will im Sommer 2025 starten

Im Mai 2024 wurde bekannt, dass Taco Bell nach Deutschland kommen wird. Diese Nachricht ließ McDonald’s, Burger King und Co. aufhorchen, denn die US-Kette bringt eine ganz eigene Produktpalette mit. Mit mexikanischen Spezialitäten wie Burritos und Tacos könnte Taco Bell eine Alternative für Fast-Food-Liebhaber werden.

+++ McDonald’s-Mitarbeiterin enthüllt Pommes-Trick – DAS solltest du bei deiner Bestellung unbedingt sagen +++

Ursprünglich sollte die erste Filiale bereits im Sommer 2024 in Berlin eröffnen. Doch McDonald’s, Burger King und Co. bekommen noch eine Verschnaufpause. Die Pläne verzögern sich. Der neue Zeitplan sieht vor, dass die erste Taco-Bell-Filiale nun erst im Sommer 2025 ihre Türen öffnet.

Taco Bell plant in Deutschland bis zu 150 Restaurants

Hinter der Expansion steht die IS-Holding (ISH), die die Franchise-Rechte für Deutschland besitzt. McDonald’s, Burger King und Co. beobachten genau, wie sich der neue Konkurrent auf dem Markt positioniert. Der Plan sieht vor, in den kommenden Jahren zahlreiche Standorte zu eröffnen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bis 2029 sollen bis zu 150 Taco-Bell-Restaurants in Deutschland entstehen. Die Expansion von Taco Bell könnte den Wettbewerb für McDonald’s, Burger King und Co. spürbar verändern. Neben Deutschland plant ISH zudem den Markteintritt in fünf weitere europäische Länder.

Mehr News:

Welche Länder das genau sind, ist derzeit noch unklar. Dennoch steht fest, dass McDonald’s, Burger King und Co. die Entwicklung genau verfolgen werden. Mit der neuen Konkurrenz könnte sich die Fast-Food-Landschaft in Deutschland in den kommenden Jahren erheblich verändern.