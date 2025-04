Duisburg: Überraschung auf der Königsstraße – neuer Laden eröffnet

Eigentlich sollte es noch etwas dauern, jedoch gibt es jetzt auf der Königsstraße eine große Überraschung. Früher als ursprünglich angekündigt eröffnet die allererste „Go Asia“-Filiale in Duisburg.

Mit bundesweit insgesamt 62 Filialen und über 800 Mitarbeitern ist „Go Asia“ die größte asiatische Supermarktkette in Deutschland. In den Städten in NRW ist das Unternehmen bereits breit aufgestellt – in Köln, Bochum, Dortmund und Essen findet man den Supermarkt. Jetzt erhält auch Duisburg seine erste „Go Asia“-Filiale.

Neueröffnung in Duisburg: Kunden erhalten zehn Prozent Rabatt

Ursprünglich wurde angekündigt, dass der asiatische Supermarkt erst im Sommer dieses Jahres in Duisburg eröffnen wird. Wie die „WAZ“ berichtet, öffnet die „Go Asia“ Filiale jedoch bereits am Dienstag (29. April) ihre Türen auf der Königsstraße.

Zur Feier der Eröffnung in Duisburg hat „Go Asia“ auch eine Überraschung für die Kunden vorbereitet. Für den ersten Monat, also bis zum 31. Mai, erhalten Kunden in dem asiatischen Supermarkt zehn Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf.

Fans von asiatischer Küche werden wohl auch in der Filiale in Duisburg auf ihre Kosten kommen. Eine Sprecherin von „Go Asia“ verspricht gegenüber der „WAZ“ „eine große Auswahl asiatischer Lebensmittel, die es in dieser Fülle vor Ort bisher nicht gab.“ In der Filiale werden Lebensmittel aus den meisten asiatischen Ländern angeboten, wie unter anderem China, Thailand, Malaysia, Japan, Korea, Vietnam und Indien.

Große Auswahl an asiatischen Lebensmitteln auf der Königsstraße

Die neu eröffnete „Go Asia“-Filiale in Duisburg befindet sich an der Königstraße 68–70. In der Filiale war ursprünglich Kodi ansässig. Statt Haushaltswaren erwartet die Kunden in dem 450 Quadratmeter-großen Geschäft ab sofort eine große Auswahl an asiatischen Lebensmitteln und Produkten.

Aber auch Vegetarier und Veganer sollen in der Filiale in Duisburg nicht enttäuscht werden. Wer mehr darüber und das Sortiment der neuen „Go Aisa“ Filiale in Duisburg erfahren möchte, kann dies in dem Artikel der „WAZ“ nachlesen >>>