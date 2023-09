Mülheim: Sturm reißt Wahrzeichen um – Feuerwehr muss sofort eingreifen

Gefährliche Situation in Mülheim! Das stürmische Wetter, das am Montag (18. September) über NRW und das Ruhrgebiet fegte, hätte in Mülheim-Saarn beinahe schwere Folgen gehabt.

Anwohner informierten die Feuerwehr Mülheim darüber, dass ein großer Baum drohte, umzukippen – es handelte sich dabei allerdings nicht um einen gewöhnlichen Baum, sondern um ein echtes Wahrzeichen.

Mülheim: Bürgerbaum durch Sturm beschädigt

Das schlechte Wetter am Montagabend hat in Mülheim-Saarn nicht nur Sturm und Regen gebracht, sondern auch für eine brenzlige Situation gesorgt. Anwohner in dem Stadtteil alarmierten gegen 19.40 Uhr die Feuerwehr Mülheim, weil ein Baum kurz davor war, auf die Düsseldorfer Straße zu fallen.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei dem großen Baum um den Bürgerbaum handelte, der traditionell am 1. Mai aufgestellt wird. Der mit Vereinswappen geschmückte Baum war im unteren Bereich gebrochen und drohte, auf die umliegenden Häuser zu kippen. Deshalb musste die Feuerwehr eine radikale Entscheidung treffen.

Mülheim: „Niemand wusste, wie lange das Konstrukt noch hält“

Der Bürgerbaum war durch den Sturm aus der Verankerung im Boden gerissen, wurde nur noch von Stahlseilen im oberen Bereich gehalten. „Das war keine sichere Situation mehr, niemand wusste, wie lange das Konstrukt noch hält“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der WAZ. Der Baum musste gefällt werden.

Um den Baum zunächst zu sichern, forderten die Einsatzkräfte verschiedene Gerätschaften an, darunter einen Teleskoplader, der über einen Minikran verfügte. Nachdem der Maibaum gesichert war, wurden die Stahlseile entfernt und das Wahrzeichen langsam zu Boden gelassen.

Bei der Aktion war nicht nur die Feuerwehr Mülheim involviert, sondern es gab auch „tatkräftige Hilfe“ seitens einiger Mitglieder des Bürgervereins, die den Maibaum hatten aufstellen lassen. Der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden.