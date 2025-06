Verunsicherung wegen Deutschlandticket in Essen – Ruhrbahn spricht Klartext

Das Deutschlandticket bringt Pendler innerhalb der Republik mit Bus- und Bahn für 58 Euro im Monat von A nach B – ausgenommen Fernverkehr. Aber im Rahmen des Deutschlandtickets gibt es für einige Personengruppen sogar nochmal vergünstigte Angebote.

Das Jobticket kostet 40,60 Euro monatlich und wird vom Arbeitgeber bezuschusst, Studierende zahlen aktuell 29,60 Euro. Ab dem Wintersemester 2025/2026 wird der Preis jedoch teurer, dann werden 34,80 Euro fällig. Und für Schüler gibt es das Deutschlandticket Schule – aber gilt das eigentlich auch in den Ferien? Das fragen sich offenbar einige verunsicherte Eltern in Essen. Die Ruhrbahn klärt nun auf.

Essen: Deutschlandticket Schule auch in den Ferien gültig?

Auf Instagram will die Ruhrbahn nun ein für alle Mal für Klarheit sorgen, da offenbar zuletzt viele besorgte Anfragen bei dem Verkehrsunternehmen eingingen. Die Frage lautete, ob das Deutschlandticket Schule denn auch in den Ferien gültig sei. Wichtig zu wissen, immerhin stehen die Sommerferien in NRW ab dem 14. Juli 2025 an.

„Mit dem DeutschlandTicket Schule der Ruhrbahn seid ihr rund um die Uhr mobil – auch in den Ferien! Es gibt keine Sperrung in den Sommerferien. Ihr könnt euer Ticket also wie gewohnt nutzen“, sorgt die Ruhrbahn nun bei allen Kindern und Eltern für Entwarnung.

Wer hat Anspruch?

Das wäre also geklärt, allerdings gilt es zu beachten, dass nicht jeder einen Anspruch auf das Deutschlandticket Schule hat. Der Anspruch ist individuell und berechnet sich nach dem Fahrtweg von der eigenen Haustür bis zur Schule, dem Alter des Kindes und der Anzahl der Kinder in einem Haushalt. Dann kann das Deutschlandticket Schule entweder komplett oder zu einem gewissen Teil übernommen werden. Für Schüler, die ihre Fahrkosten selbst tragen, kostet das Deutschlandticket Schule 38 Euro pro Monat.

Die Ruhrbahn weist daraufhin, dass eine verbindliche Auskunft über den Anspruch auf ein vergünstigtes Ticket sowie den entsprechenden Antrag ausschließlich das Sekretariat der jeweiligen Schule beziehungsweise das zuständige Schulverwaltungsamt geben kann. Nicht aber die KundenCenter der Ruhrbahn.