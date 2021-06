Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Explosion in Wohnung! Drei Menschen müssen ins Krankenhaus

Essen. Großer Schreck für die Bewohner: In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in Essen-Bergerhausen kam es zu einer Explosion!

Splitter und Glas flogen meterweit über die Straße. Drei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei und Feuerwehr Essen waren unverzüglich vor Ort.

In Essen kam es am Montagvormittag zu einer Explosion in einer Wohnung. Trümmerteile und Scherben flogen meterweit. Foto: ANC-NEWS

Essen: Explosion in Wohnung – massive Stichflamme tritt aus

Einen Riesen-Schrecken bekamen die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Rellinghauser Straße/Ecke Werrastraße am Montagvormittag.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Ohne jede Vorwarnung ertönte ein lauter Knall durch die Nachbarschaft. In einer der Wohnungen kam es zu einer Explosion mit einer massiven Stichflamme!

Essen: Vier Personen befanden sich noch in Wohnung

Trümmer und Scherben der geborstenen Wohnungsfenster flogen meterweit auf die Straße. Zu allem Überfluss war die Wohnung zum Zeitpunkt der Explosion nicht verlassen. Vier Menschen hielten sich darin auf

Umgehend rückten Feuerwehr und Polizei an, um die Gefahrenstelle zu sichern und mögliche Verletzte zu bergen. Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich viele Bewohner des betroffenen und der umliegenden Häuser in Sicherheit gebracht.

Essen: Drei Menschen müssen zur Sicherheit ins Krankenhaus

In der Wohnung kam ebenfalls keine Person schlimmer zu Schaden. Dennoch sind drei der Bewohner vorläufig in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Essen gegenüber DER WESTEN angab, geht bei ihnen von einer Rauchvergiftung aus..

Messungen in der Wohnung hätten jedoch keine erhöhten Rauchgas-Werte angezeigt. Wie das Gas in die Wohnung gelangte, ist bis jetzt noch unklar.

