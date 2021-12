Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Centro, Limbecker Platz, Kö - das sind die beliebtesten Shoppingziele in NRW

Limbecker Platz in Essen mit großer Veränderung – Kunden rasten deswegen aus

Essen. Im Limbecker Platz in Essen ist der Startschuss gefallen i

Das Einkaufszentrum in der Innenstadt von Essen macht es offiziell und die Fans des Limbecker Platz sind aus dem Häuschen.

Limbecker Platz in Essen zeigt sich in neuem Gewandt

Falls es bei all den Diskussionen rund um die vierte Corona-Welle bei dir untergangen ist: Die Weihnachtszeit hat begonnen.

Bei dem ein oder anderem will zwar angesichts der unaufhaltsam steigenden Infektionszahlen keine besinnliche Stimmung aufkommen. Dagegen hat der Limbecker Platz allerdings jetzt ein Rezept.

----------------------------------

Das ist der Limbecker Platz in Essen:

ist seit dem 18. Jahrhundert ein zentraler Platz im Nordwesten der Innenstadt von Essen

2009 wurde der Platz für 300 Millionen Euro neugestaltet und ein Einkaufszentrum erbaut

er hat eine Verkaufsfläche von insgesamt 70.000 Quadratmetern

somit können bis zu 200 Läden Besuchern ihre Angebote präsentieren

----------------------------------

So zeigt sich das Einkaufszentrum in Essen zur Weihnachtszeit jetzt wieder von seiner glitzernden und funkelnden Seite.

Limbecker Platz in Essen: „Jetzt bin ich zufrieden“

Bei Facebook postete der Limbecker Platz seine Weihnachts-Deko und vermeldet: „Das Christmas Shopping ist eröffnet!“

Der Limbecker Platz in Essen hat sich für die Weihnachtszeit mächtig in Schale geworfen. (Symbolbild) Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Die Veränderung kommt vielen Shopping-Fans gut an. „Ich war heute endlich mal bei euch zum Shoppen. Leuchtet und glitzert alles wie es sein soll“, schreibt einer, der beim Weihnachts-Shopping einen neuen Laden im Limbecker Platz gefunden hat: „Jetzt bin ich zufrieden. Alle Weihnachtsgeschenke beisammen.“

Auch andere Kunden loben das Shopping-Center für die weihnachtliche Stimmung:

„Sehr schöne Deko“

„Wunderschön“

„Mein Essen!“

„Immer wieder schön“

Von dem ein oder anderem gibt es allerdings auch Kritik, der sich im Vergleich zum letzten Jahr mehr Veränderung bei der Deko gewünscht hat.

Viele stört das jedoch nicht. Einige posten fleißig eigene Aufnahmen von ihrem Shopping-Erlebnis zur Weihnachtszeit im Limbecker Platz.

-----------------------

Mehr Meldungen aus Essen:

Weihnachtsmarkt Essen: 2G, Maskenpflicht und Co. – diese Regeln gelten jetzt

Besuchsverbot? Uniklinik Essen zieht Regeln drastisch an: „Von den Betroffenen erhalten wir Verständnis“

Wegen Corona – Kita in Essen muss dicht machen! Erzieherinnen schlagen Alarm: „Dramatisch“

Ansturm auf Impfstellen! Stadt Essen zieht Konsequenzen

-----------------------

Irre Szenen im Limbecker Platz in Essen

Erst kürzlich hat es einen außergewöhnlichen Vorfall im Limbecker Platz in Essen gegeben. Kunden trauten ihren Augen nicht, als sie DAS sahen >>>

In Essen hat es am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Frohnhausen gebrannt! Alle Details gibt es in diesem Artikel>>>