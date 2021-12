Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen: Feuer in Mehrfamilienhaus! Meterhohe Flammen – Rauchentwicklung bis zur A40

Essen. Feuer in Essen-Frohnhausen!

Am Donnerstagnachmittag hat es in Essen-Frohnhausen gebrannt. Gegen 14:38 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer „starken Rauchentwicklung“ in die Leipziger Straße gerufen.

Essen: Flammen schlagen auf der Rückseite aus dem Fenster. Foto: Feuerwehr Essen

Essen: In Frohnhausen hat es gebrannt

„Bei der Anfahrt konnten wir schon feststellen, dass es definitiv brennt, weil die A40 in dem Bereich schon verraucht war“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber DER WESTEN. Beim Eintreffen am Einsatzort machte auch schon eine vierköpfige Familie im 4. Obergeschoss oberhalb der Brandwohnung auf sich aufmerksam.

Sie konnten das Gebäude nicht mehr selbstständig verlassen – das Treppenhaus war schon komplett verraucht! Anfangs war unklar, ob sich in der eigentlichen Brandwohnung noch Personen befinden. Auf der Rückseite des Gebäudes schlugen die Flammen „meterhoch“ aus den Fenstern.

--------------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

----------------------

Essen: Vierköpfige Familie muss per Drehleiter gerettet werden

Glücklicherweise gab es Entwarnung: In der Brandwohnung befand sich niemand mehr und die vier Personen konnten mit Hilfe einer Drehleiter gerettet werden. Sie wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Noch während der Löscharbeiten trafen die Mieter der Brandwohnung ein, beide erlitten einen Schock.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

------------------

Weitere Nachrichten aus Essen:

Essen: Schwerer Unfall! Autofahrer fährt Fußgängerin an – Frau (27) lebensgefährlich verletzt

Essen: Wegen Corona – Kita muss dicht machen! Erzieherinnen schlagen Alarm: „Dramatisch“

Essen: Großeinsatz wegen Kohlenmonoxid-Austritt – Vier Menschen verletzt

---------------------

Ebenfalls interessant, wenn du aus Essen kommst: Da hat die Stadt jetzt auf die erhöhte Corona-Impfnachfrage reagiert und Konsequenzen gezogen. Welche das sind, liest du hier. (cf)