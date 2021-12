Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Essen: Schwerer Unfall! Autofahrer fährt Fußgängerin an – Frau (27) lebensgefährlich verletzt

Essen. Schwerer Verkehrsunfall in Essen! Ein Autofahrer hatte eine Fußgängerin (27) beim Linksabbiegen offenbar übersehen. Die 27-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Dollendorfstraße in Essen. Ein 69 Jahre alter Fahrer wollte mit seinem Mercedes nach links in die Kerckhoffstraße abbiegen, als er die Fußgängerin nach ersten Erkenntnissen wohl übersah.

Essen: Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Es kam zu einem Crash. Die 27 Jahre alte Frau wurde so schwer verletzt, dass Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.

Ersthelfer kümmerten sich vor Ort um die Verletzte, bis ein Rettungswagen und ein Notarzt am Unfallort eintrafen. Die 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unfall aufgenommen. (js)