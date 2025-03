Limbecker Platz: Mega-Umbau geplant – dieser Laden zieht in frühere Karstadt-Filiale

Der Limbecker Platz in Essen ist eine beliebte Anlaufstelle in NRW, wenn es ums Einkaufen geht. Dort finden Shopping-Fans alles, was das Herz begehrt: von Drogerie-Produkten über Klamotten bis hin zu Elektronik-Artikeln.

Von Karstadt mussten sich Besucher hingegen letztes Jahr verabschieden. Nun steht fest, welcher Laden in die frühere Filiale zieht.

Limbecker Platz: Dieser Laden zieht in Karstadt-Filiale

Wie die „WAZ“ berichtet, wird Intersport Voswinkel künftig in der oberen Etage der einstigen Karstadt-Filiale zu finden sein. Das Sport-Unternehmen hat bereits einen Store im Limbecker Platz und wird sich dort erweitern.

Der Haken: Mit der Neueröffnung des zweiten Shops ist erst 2026 zu rechnen. Sportliebhaber und Shopping-Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Wie lange der Mietvertrag gehen soll, erfährst du bei der „WAZ„.

Intersport Voswinkel erweitert sich

Geschäftsführer Marcus Neul möchte den Wachstumsplan für das Unternehmen weiter verfolgen: „Dieser umfasst Neueröffnungen, weitere Investitionen und außerdem die Schaffung weiterer Arbeitsplätze für Menschen, die unsere Liebe zum Sport teilen.“ So soll diesen Frühling beispielsweise ein Intersport Voswinkel in Kepmten eröffnen.

In den Stores finden Besucher Sportbekleidung und Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Im Limbecker Platz in Essen haben Kunden künftig eine besonders große Auswahl. Bis es so weit ist, müssen Kunden sich allerdings zunächst mit einem der beiden Sport-Stores zufriedengeben. Er eröffnete erst letztes Jahr und feierte damit ein Comeback nach 20 Jahren.