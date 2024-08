Limbecker Platz in Essen: Karstadt-Aus lässt Kunden verzweifeln – „Könnte weinen“

Zwar gibt es bereits Überlegungen, was mit dem neuen Mega-Leerstand im Limbecker Platz in Essen passieren soll (>>> hier mehr dazu). Doch nach der Schließung von Galeria Karstadt – einige Tage früher als geplant – sind die Fans des Kaufhauses erst einmal noch in tiefer Trauer.

So schüttet aktuell zum Beispiel Dieter Felke auf Facebook sein Herz aus. Viele Menschen im Ruhrgebiet kennen ihn seit Jahrzehnten als Musiker und Moderator von großen Stadtfesten wie zum Beispiel „Buer live“ in Gelsenkirchen. Aber Felke war auch bundesweit als Werbe-Moderator in Kaufhäusern unterwegs – unter anderem bei Karstadt. Das Kaufhaus im Limbecker Platz in Essen sei seine Lieblingsfiliale gewesen.

Limbecker Platz in Essen: Karstadt „einfach nur noch Geschichte“

Doch Dieter Felke (61) bringt nicht nur seine eigene Trauer zum Ausdruck, sondern er äußert auch sein Mitgefühl mit den Karstadt-Beschäftigen, von denen er viele persönlich kennt. Aber der Reihe nach.

Auf Facebook postet Felke, der gerade erst wieder das „Westerholter Sommerfest“ in Herten (bei Recklinghausen) moderiert hat, ein Foto der geschlossenen Karstadt-Filiale.

Dazu berichtet er: „Seit 1985 habe ich in den Filialen Dortmund, Düsseldorf, München, Augsburg, Recklinghausen, Köln u.v.m. als Werbemoderator und Marktschreier ( Propagandist ) meine Dienstleistung erbracht ! Nun ist meine Lieblingsfiliale am Limbecker Platz in Essen einfach nur noch Geschichte! Ich könnte weinen, wenn ich sehe, wie eine Tradition nach der anderen den Bach heruntergeht!“ Es habe ihm schon wehgetan, als das alte Karstadt-Stammhaus in Essen abgerissen wurde. Jetzt müsse er auch noch die schöne Filiale im Limbecker Platz sterben sehen.

Karstadt-Schließung: „Sowas ist echt traurig“

Und dann richtet Felke, wie erwähnt, den Blick auf die betroffenen Beschätigten, die ihren Arbeitsplatz im Limbecker Platz in Essen verloren haben: „Mein Herzblut gehört den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die jetzt in der dritten Pleite ihren Job verloren haben. Im Herzen lebt ihr weiter!

Bei Beschäftigten und Kunden von Galeria Karstadt löst der bewegende Post von Dieter Felke Emotionen aus. „Danke, Dieter!“, schreibt ein früherer Karstadt-Mitarbeiter, verbunden mit einem Herz-Emoji. „Dieter, du warst immer eine Bereicherung unserer Aktionen“, antwortet ein anderer. Und eine Frau, ebenfalls Karstadt-Fan, schreibt: „Sowas ist echt traurig. Ich war damals gerne bei Karstadt im Marler Stern. Vor allem in der Schallplattenabteilung und bei den Spielwaren. Dann, als es zu war, in Recklinghausen, was ja auch es ja schon nicht mehr gibt. Bei Karstadt hat man eigentlich alles bekommen. Haushaltsartikel, Schreibwaren, Mode…“

