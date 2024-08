Essen: Limbecker Platz im Umbruch – Kunden haben eine klare Meinung

Das Einkaufszentrum Limbecker Platz in Essen steht vor dem wohl größten Umbruch seiner Geschichte. Zum einen gibt es – wie immer mal wieder – kleinere Neueröffnung oder auch Insolvenzen, etwa die von Deutschlands größter Fotostudio-Kette (>>> hier die Details). Zum anderen gehen voraussichtlich am 31. August bei Galeria Karstadt die Lichter aus. Das Warenhaus ist mit rund 19.000 Quadratmetern auf mehreren Etagen der größte Mieter. In Kürze steht diese Fläche leer.

+++ Limbecker Platz in Essen: Große Ankündigung nach Karstadt-Desaster – Kunden hören ganz genau hin +++

Nun hat der Limbecker Platz in Essen auf seinen Social-Media-Kanälen die Kunden gefragt, welche Geschäfte und Angebote sie sich in dem Einkaufszentrum wünschen würden. Allein unter dem Facebook-Post kamen in kürzester Zeit mehr als 150 Kommentare zusammen – und die Bandbreite ist groß. Doch ein klarer Wunsch sticht immer wieder heraus.

Essen: Kunden wollen Galeria Karstadt im Limbecker Platz behalten

Aber der Reihe nach. Fragt man Kunden nach ihren Vorstellungen, kommen erst einmal alle möglichen Spezialinteressen zur Sprache. Die eine hätte gerne „Taco Bell“ (die kommen tatsächlich nach Deutschland – hier mehr dazu). Der andere möchte einen Rot-Weiss-Essen-Fanshop. Einige Wünsche sind aber auch häufiger zu lesen: Kostenloses Parken und ein Indoor-Spielplatz für Kinder rangieren weit oben auf der Liste.

+++ Limbecker Platz Essen: Jetzt ist es offiziell! Kunden haben Gewissheit +++

Doch gerade jetzt, wo der Limbecker Platz in Essen vor einem Umbruch steht, haben viele Kunden diesen einen Wunsch: „Das alte Karstadt-Haus zurück!!! Viele schöne Erinnerungen. Da gab es alles unter einem Dach zu fairen Preisen!“, schreibt ein Essener. Sofort nennt ein weiterer Mann seinen Traum: „Dass Karstadt bleibt“. „Galeria weiterhin erhalten!“, stimmt eine Frau zu. Eine weitere Kundin hat diese beiden Punkte auf dem Zettel: „Kostenlose Parkplätze und natürlich GALERIA!“ Eine Kundin denkt schon einen Schritt weiter: „Mehr Schuhgeschäfte – Karstadt fällt ja weg.“

Wenn schon kein Karstadt, dann ein Müller-Warenhaus

Nun ist aber leider die Schließung von Galeria Karstadt im Limbecker Platz in Essen nicht mehr abzuwenden. Der schwer angeschlagene Warenhauskonzern will sich „gesundschrumpfen“ – und in diesem Konzept ist der Standort Essen nicht mehr vorgesehen. Zwar hat das Center-Manageent schon Pläne für die Zeit nach Galeria Karstadt. Aber was würden sich denn die Kunden wünschen?

Mehr News:

Fast genauso oft wie in den Social-Media-Kommentaren Karstadt genannt wird, taucht auch der Wunsch nach einem Müller-Warenhaus auf. Gemeint ist damit nicht etwa eine kleine Müller-Drogerie, vergleichbare Angebote gibt es ja auch längst im Limbecker Platz in Essen. „Ein großer Müller mit Spielwaren und Multimedia-Abteilung“, präzisiert ein Kunde seinen Wunsch. Eine andere Kundin ergänzt: „Es gibt in Gladbeck einen riesigen Müller. Nur Essen hat keinen mehr. Die Fläche von Karstadt wäre perfekt dafür.“ Mal sehen, ob das Management des Limbecker Platzes diesen Wunsch erfüllen kann.