Taco Bell auf Mallorca im Test: Worauf sich die Menschen in Deutschland bald freuen können

Auf Mallorca gibt es schon länger gleich mehrere Restaurants der berühmten Fast-Food-Kette. Im August soll in Berlin die erste „Taco Bell“-Filiale Deutschlands eröffnen. So will die Franchise-Gesellschaft İş Holding (ISH), zu der die beiden Fast Food Marken „Kentucky Fried Chicken“ und „Pizza Hut“ in Deutschland gehören, nun auch mit Tex-Mex-Food auf den deutschen Markt. Doch bei der einen Filiale in der Hauptstadt soll es bei Weitem nicht bleiben! Bis 2029 sind hierzulande bis zu 150 Filialen des amerikanischen Fast-Food-Klassikers geplant.

Ich habe für DER WESTEN den Test gemacht, was die Menschen in Deutschland in Zukunft in diesen Restaurants erwartet!

Taco Bell auf Mallorca im Test

In und um Palma gibt es bereits fünf Filialen der Fast-Food-Kette „Taco Bell“. Ich habe an einem Sonntagabend Ende Juli das Restaurant im „FAN Mallorca Shopping“ – einem Einkaufszentrum in Can Pastilla nahe dem Flughafen besucht. Die Filiale im ersten Stock auf der linken Seite sieht aus wie die meisten Fast-Food-Lokale in Europa. Glasfront, dahinter empfangen mich links eine Reihe von Selbstbedienungskassen – geht man geradeaus, kann man auch ganz traditionell am Tresen bestellen.

Weil dort nur eine Mitarbeiterin, aber zwei wartende Essenslieferanten und zwei weitere Kunden stehen, entscheide ich mich für die Selbstbedienungskasse. Keine fünf Minuten später ist die Bestellung aufgegeben. Ein Menü mit zwei vegetarischen Tacos, eine große mexikanische Pommes dazu und ein großes Getränk; dazu einmal Chicken Nachos und eine Quesadilla nur mit Käse gefüllt. All das habe ich bei einer Reise in Mexiko schon gegessen. Mal schauen, ob die Fast-Food-Kette mit diesen Geschmäckern mithalten kann!

Typisch Mexiko: Tacos, Nachos und Quesadilla

Bis ich meine Bestellung in Händen halte, dauert es dann eine ganze Weile. Fast 20 Minuten muss ich warten, bis mir die große Papiertüte voll Essen überreicht wird. Noch schnell den Becher mit Eiswürfeln und Aquarius (einem spanischen Sportgetränk in den Geschmäckern Zitrone und Orange hier erhältlich) aufgefüllt und los geht der Geschmackstest.

Die erste Verwunderung erlebe ich, als ich die Tacos auspacke. Denn wider Erwarten ist die Füllung an vegetarischem Fleisch, Soße und Salat nicht nur in einer frittierten Tortilla. Nein – das Ganze ist noch einmal ummantelt von einem Tortilla-Wrap. Für mich sind die Tacos darum etwas zu viel Teig – schmecken tun sie aber trotzdem! Ein Pluspunkt: Man merkt dem Fleisch nicht an, dass es kein echtes ist.

Mein persönliches Highlight bei Taco Bell auf Mallorca: die Chicken Nachos. Foto: Sarah Fernandez / DER WESTEN

Die Chicken Nachos habe ich so noch nie gegessen. Sie erinnern mich aber sehr an die „Chicken Bites“ von „Kentucky Fried Chicken“ – nur dass das Gewürz einen Tick schärfer ist. Fand ich super lecker! Auch die Pommes scheinen in einem ähnlichen Gewürz gewendet worden zu sein. Anders als bei „McDonald’s“ und „Burger King“ sind die Pommes bei „Taco Bell“ auf Mallorca jedoch dicker geschnitten.

Die Quesadilla war in Ordnung – im Vergleich zum Original aus Mexiko für mich persönlich aber eine Enttäuschung. Zudem war da eine Soße in der Füllung, von der bei der Bestellung keine Rede war. Bei „Taco Bell“ handelt es sich nun einmal auch um Tex-Mex-Essen und nicht um rein mexikanisches Essen – vielleicht liegt es daran. Zu meiner Bestellung habe ich eine Käse- und eine Art Barbecue-Soße bekommen. Zu welchem Gericht sie genau dazugehörten, weiß ich nicht, geschmeckt haben sie aber sehr gut!

Mein Fazit: Im großen und ganzen fand ich meinen ersten Besuch bei „Taco Bell“ auf Mallorca gelungen! Für meine Bestellung habe ich insgesamt 20,82 Euro bezahlt. Ob das Menü und die Preise in Deutschland dieselben sein werden, ist bisher noch unbekannt. Besonders gespannt bin ich auch bei der Auswahl der Getränke, zumal auf Mallorca für Spanien typische Limos wie Nestea, Aquarius und Fanta Zitrone angeboten werden.

Wie wird Taco Bell in Deutschland aussehen?

Neben dem von mir bestellten Essen gibt es bei „Taco Bell“ auf Mallorca noch typisch mexikanische Gerichte wie Burritos, Wraps und außergewöhnliche Kombinationen wie Quesarito – ein Mix aus Quesadilla und Burrito. Ob auch diese besonderen Gerichte in Zukunft in Deutschland angeboten werden, bleibt abzuwarten.