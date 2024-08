Limbecker Platz in Essen: Karstadt schließt früher als geplant – letzte Chance für alle Kunden

Seit Wochen steht fest, dass die große Karstadt-Filiale im Limbecker Platz in Essen schließen wird. Viele Kunden nutzen bereits die Chance, um noch ein Schnäppchen abzustauben – doch nun rückt das Aus immer näher.

Denn wie nun die „WAZ“ berichtet, schließt Karstadt im Limbecker Platz in Essen seine Türen früher als angekündigt. Kunden sollten sich beeilen.

Limbecker Platz in Essen: Karstadt schließt HEUTE!

Um 10 Uhr macht der Limbecker Platz in Essen und all seine Läden regulär am Donnerstag (22. August) auf. Und das soll tatsächlich auch schon das letzte Mal für Karstadt sein. Seit dem der Warenhauskonzern Galeria im April Insolvenz angemeldet hat, ist die Karstadt-Schließung offiziell. Angesetzter Termin war Samstag, der 24. August, doch daraus wird wohl nichts.

Bei Rabatten von bis zu 90 Prozent haben sich viele Kunden nicht zwei Mal bitten lassen und zugeschlagen. Und das offenbar so sehr, dass die Filiale schon fast komplett ausverkauft ist. Filialgeschäftsführer Jens Lehnecke prognostizierte gegenüber der „WAZ“, dass am Donnerstag wohl endgültig alle Waren weg seien. Wann genau das der Fall sei, könne er nicht sagen – möglicherweise bereits um 14 Uhr. Ein sei klar: Viel Zeit bleibt Schnäppchen-Jägern nicht mehr.

Alles muss raus!

Bereits am Mittwoch seien die Schlangen an der einzig offenen Kasse meterlang gewesen. Kunden stürzten sich auf die letzten Hemden, Hosen, Taschen und Schreibwaren. Das ein oder andere Schulkind brauchte zum Schulstart immerhin vielleicht noch einen besonderen Kulli oder ihm fehlte noch ein Notizblock.

Der Räumungsschlussverkauf läuft bereits seit Juni und der Filialgeschäftsführer machte klar, dass alle Waren ausnahmslos abverkauft werden sollten. Gegenüber der „WAZ“ erklärte Lehnecke, warum sich ein Einkauf deshalb am letzten Öffnungstag besonders lohnen könnte.