Lidl-Backshop auf Platz 1 – doch Kunden sehen gleich mehrere Probleme: „Nein, Danke“

Wer seinen Wocheneinkauf bei Lidl erledigt, der hat dort an der Backtheke vielleicht schon einmal zugegriffen. Hier gibt es beispielsweise frische Croissants, Brötchen und Donuts zu kaufen. Jetzt wurde der Backshop des Discounters ausgezeichnet.

Egal ob Rewe, Kaufland, Aldi oder Edeka: Mittlerweile führt so gut wie jeder Discounter und Supermarkt eine Backtheke – und Lidl hat laut einer Auszeichnung die Beste. Das gab das Unternehmen stolz auf Social Media bekannt. Doch Kunden sehen – an der eigentlichen positiven Nachricht – auch einige Probleme.

Lidl darf jubeln

„Opti-Martin attestiert: Crunch, der sich so richtig lohnt! Täglich mehrmals frisch gebacken gibt’s den Crunch bei Deutschlands Nr. 1 für Backwaren!“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Die Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) hat im April 2025 in der Studie „Deutschlands BESTE Marken 2025“ untersucht, wie zufrieden Kunden mit den Eigenmarken der Lebensmittelhändler sind – und da schnitt Lidl in der Kategorie „Backshops“ für „Unser Brot“ überragend ab und landete auf dem ersten Platz.

Hierfür wurde die Eigenmarke „Unser Brot“ in einer Onlinebefragung am besten von sieben Marken bewertet – ein Grund zum Jubeln eigentlich für den Discounter! Doch trotz der guten Nachricht haben einige Kunden etwas auszusetzen.

Lidl-Kunden äußern Unmut

„Kauft lieber beim Bäcker. Da unterstützt man regionale Betriebe und nicht irgendwelche Großkonzerne. Ich frage mich noch immer, wie man solche Backwaren auf Dauer essen kann. An einen guten Bäcker werden diese Produkte zum Glück nie rankomme“, lautet die Meinung eines Nutzers. „Auf so etwas kann man getrost verzichten. Das Bäckerhandwerk sollte man stärken. Und nicht diesen Mist kaufen“, findet auch ein weiterer Facebook-Nutzer. „Nein danke“, schreibt der Nächste.

Eine weitere Person sieht noch ein ganz anderes Problem: „Das sind gerade mittelmäßige Croissants, mehr nicht, macht nicht so einen Wind drum“ und „Die schmecken ranzig. Ich backe Brot und Kuchen selber. Natürlich ohne fertige Backmischungen“, heißt es weiterhin.

Einige Kunden essen Lidl-Backwaren gerne

Doch einige Kunden können sich auch mit Lidl mitfreuen. „Ess‘ sie gerne“ und „Und es ist bezahlbar – muss nicht extra zum Bäcker, wo alles teurer ist“, heißt es weiterhin. Na, allen recht machen kann es eben auch Lidl nicht.