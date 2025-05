Outlet in NRW zieht die Reißleine! HIER ist Schluss

Outlets in NRW sind für viele Shopping-Fans ein absolutes Highlight. Denn dort finden sie zahlreiche Produkte für einen vergleichsweise erschwinglichen Preis. Gerade für Sparfüchse bietet sich ein Besuch in den Filialen an.

Sie müssen jetzt allerdings stark sein, denn ein Outlet aus NRW zieht jetzt endgültig die Reißleine und kündigt eine Schließung an. Doch was bedeutet das für Kunden?

Dieses Outlet in NRW schließt

Von dem Aus betroffen ist nach Angaben von „Wa.de“ das „Sport Outlet by Drucks“ im Gewerbegebiet von Langerwehe in NRW. Das Geschäft, das Teil des Familienunternehmens „Intersport Drucks“ ist, muss schließen.

+++ Auch interessant: Centro Oberhausen: Rosafarbene Wand zieht alle Blicke auf sich – was passiert hier? +++

Wie Geschäftsführer Christoph Drucks auf Anfrage des Portals mitteilt, steht das Ende des Stores in NRW bereits fest: „Wir sind noch in der ersten Juliwoche da“, sagt er. Dann müssen sich Kunden von dem Store verabschieden. Doch was ist eigentlich der Grund für diese drastische Entscheidung?

+++ Passend dazu: Kirmes in NRW: Irre Entdeckung! Es ist deutschlandweit einzigartig +++

Kunden winken satte Rabatte

Der Grund für die Schließung in dem Outlet in NRW liege in einer unternehmensinternen Veränderung, durch die der Store nicht mehr wie bisher mit Ware versorgt werden könne. Details dazu gibt Drucks allerdings nicht.

Hier mehr lesen:

Auf Facebook kündigte das Unternehmen bereits einen großen Räumungsverkauf an. Kunden können sich im bis zur Schließung auf 20 Prozent auf alle Artikel freuen. An den sechs Intersport-Filialen in Aachen, Würselen, Eschweiler, Frechen, Kerpen und Niederzier ändert sich durch die Schließung nichts. Übrigens: In Bochum kehrt jetzt ein Kultladen zurück. Kunden reiben sich bereits die Augen (>>> hier mehr dazu erfahren).

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.